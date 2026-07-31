 La Team Volley Messina conferma al palleggio Marco Grimaldi

La Team Volley Messina conferma al palleggio Marco Grimaldi

Redazione

La Team Volley Messina conferma al palleggio Marco Grimaldi

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venerdì 31 Luglio 2026 - 09:00

Un veterano della Serie C che per il terzo anno consecutivo vestirà la maglia biancorossa: “Felice di continuare il percorso”

MESSINA – La Team Volley Messina conferma il palleggiatore Marco Grimaldi. Per l’esperto alzatore classe 1992 la stagione 2026/2027 lo vedrà guidare la regia offensiva dei biancorossi per il terzo anno consecutivo.

Cresciuto nella Zanclon dove ha fatto tutta la trafila giovanile, con importanti affermazioni nelle categoria under, dal minivolley fino alla Serie C, ha esordito in prima squadra a sedici anni. Successivamente la parentesi romana per studio e tornando in Sicilia ancora tra Zanclon, stavolta Serie D, Mondo Volley e Santa Teresa nel massimo campionato regionale prima dell’approdo, dopo un piccolo stop, alla Team Volley Messina.

“Sono felice di continuare questo percorso – dichiara Grimaldi – mi sono trovato bene con la società e proveremo a migliorarci come giusto avvenga anno dopo anno. La squadra è composta da tanti giovani che stanno crescendo, aspettiamo di conoscere le avversarie per capire che campionato potremo fare”.

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