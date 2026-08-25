La Team Volley Messina riabbraccia Caravello, più tre conferme per la Serie C

Ritorna a casa l'esperto opposto, confermati per la prossima stagione D'Arrigo, Spavara e "Mihiran" Warnakulasuriya

MESSINA – La Team Volley Messina cala un altro colpo da novanta sul mercato per la stagione 2026/2027. Ormai fatta per il ritorno in Serie C a Messina per Giuseppe Caravello. L’esperto opposto classe 1982, con esperienze anche in Serie B in passato, ritorna alla Team Volley Messina dove due anni fa ha indossato i panni di tecnico e giocatore, prima del passaggio al Milazzo nella passata stagione.

Caravello cresce nei settori giovanili mamertini compiendo tutte le trafile nelle varie rappresentative territoriali e anche regionali. A 17 anni vanta già l’esordio in Serie B a Milazzo, poi ha iniziato a viaggiare fuori provincia a Catania dove assaggia la Serie B2 e B1 con i Diavoli Rossi di Nicosia e dopo Brolo. Due ritorni a Messina con la promozione dalla B2 alla B1 nel 2011 e successivamente altra annata nel 2014 con la Pallavolo Messina in B1. Una carriera costellata di promozioni dalla C alla Serie B e due salti di categoria, quando esisteva una pallavolo diversa, dalla B2 alla Serie B1.

“Sentire la fiducia, la stima e la voglia di tutti – sono le parole di Caravello – mi hanno fatto scegliere di venire a Messina. Al di là della categoria ha contato tanto la società che più mi ha voluto. Sono contento di essere tornato a casa, nella città che negli anni più di tutte mi ha fatto sentire a casa. La palestra Juvara e il Team Volley li sento come casa mia. Già in passato Messina mi aveva accolto ragazzo e fatto diventare uomo, qui sono emerso prima da giocatore e poi da allenatore. Forza Team Volley”.

Conferme per D’Arrigo, Spavara e Warnakulasuriya

La Team Volley Messina si affiderà anche per la prossima stagione a Gianluca D’Arrigo, centrale che è tornato nel team biancorosso nella passata stagione dopo dieci anni dalla prima volta.

D’Arrigo, classe 1998, ho mosso i primi passi alla Peloro Volley in Serie D e conquistando sul campo la Serie C in cui ha esordito nel 2014/2015. L’anno successivo la prima esperienza alla Team Volley nell’anno di fondazione del club, poi la sua carriera si è divisa tra anni di stop e il ritorno alla Peloro Volley, tra 1^ Div e Serie D, prima di tornare alla Team Volley nella passata stagione vissuta da protagonista in campo.

Confermare in prima squadra anche per l’opposto Marco Spavara, classe 2005, che è cresciuto nel team biancorosso facendo tutta la trafila nelle giovanili da tre anni è fisso in prima squadra, giocando in Serie C, dove si è specializzato nel ruolo di opposto.

Infine resta in Serie C anche il centrale Vimukthi Mihiran Warnakulasuriya per tutti semplicemente “Mihiran”. classe 2008 ha iniziato da qualche anno a giocare a pallavolo e lo ha fatto con il team biancorosso. Per lui prosegue il cammino nelle giovanili della Team Volley ma già l’anno scorso è stato inserito in prima squadra dove per il secondo anno consecutivo ricoprirà il ruolo di centrale dando il suo contributo.