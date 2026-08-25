Crollo di Pistunina, Vaccarino applaude il Policlinico: “Risposta tempestiva”

Il capogruppo di Autonomisti e Popolari: "Impegno che merita il riconoscimento della città"

MESSINA – Dopo la proposta di Libero Gioveni (FdI) di un encomio solenne per i vigili del fuoco, un altro consigliere vuole far riconoscere il valore del lavoro di chi ha attivamente aiutato la popolazione dopo il crollo del palazzo a Pistunina. Benedetto Vaccarino, capogruppo al Consiglio comunale di Autonomisti e Popolari, ha applaudito all’attività del Policlinico universitario “G. Martino”, tempestivo nell’attivare il PEIMAF, il Piano di emergenza per il massiccio afflusso di feriti.

Vaccarino: “Impegno che merita il riconoscimento di Messina”

Vaccarino, in una nota, ha spiegato: “In appena 30 minuti, il personale medico, infermieristico, tecnico e di supporto è stato mobilitato secondo quanto previsto dal piano aziendale, potenziando il Pronto Soccorso e i reparti interessati per garantire un’assistenza immediata alle persone coinvolte. Dal 2 all’11 agosto, l’AOU G. Martino ha inoltre assicurato la presenza di personale infermieristico h24 presso il Posto Medico Avanzato (PMA) attivato sul luogo dell’emergenza, garantendo continuità assistenziale e qualificata presenza sanitaria sul territorio. Si tratta di un impegno che merita il riconoscimento della città. La capacità di attivare in tempi così rapidi una struttura sanitaria complessa, mettendo in campo uomini, competenze e professionalità, rappresenta un elemento di grande valore per Messina”.

E ancora: “Rivolgo pertanto il mio personale ringraziamento alla Direzione Generale dell’AOU G. Martino, nella persona della dottoressa Elvira Amata, attualmente direttore generale, al direttore sanitario dottor Giuseppe Murolo, al responsabile del Servizio infermieristico dottor Giovanni Di Venti e a tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e di supporto impegnato nell’emergenza. A tutti va la mia sincera gratitudine per la professionalità, la tempestività, il senso di responsabilità e la dedizione dimostrati. Il lavoro svolto, spesso lontano dai riflettori, conferma il ruolo del Policlinico G. Martino quale punto di riferimento fondamentale per Messina e per il suo territorio. È dovere delle istituzioni riconoscere chi, nei momenti più difficili, garantisce un servizio essenziale alla comunità.

A tutti gli operatori dell’AOU G. Martino impegnati nell’emergenza di Pistunina va il mio più sentito

grazie”.