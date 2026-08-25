Cinquant’anni dopo il diploma la VC “Capitani” del Nautico si ritrova a Ganzirri

Era l'estate del 1976 quella del diploma per gli ex allievi capitani del "Caio Duilio"

MESSINA – Cinquant’anni sono trascorsi da quel diploma che nel 1976 segnò la fine di un importante percorso scolastico e l’inizio di nuove rotte professionali e di vita. Oggi, però, per gli ex allievi della VC Capitani dell’istituto Nautico “Caio Duilio” di Messina, il tempo è sembrato per un momento fermarsi.

La classe si è ritrovata nei giorni scorsi presso la Trattoria “Le Sirene” di Mancuso, sul suggestivo lungolago di Ganzirri, per celebrare insieme il 50° anniversario del diploma, 1976-2026. Una giornata all’insegna dell’amicizia, dei ricordi e della voglia di ritrovarsi dopo mezzo secolo. Attorno alla tavola, tra sorrisi, racconti e inevitabili richiami agli anni trascorsi sui banchi di scuola, gli ex compagni hanno ripercorso una parte importante della loro giovinezza: gli anni del Nautico, le lezioni, gli insegnanti, le prove, le aspirazioni e quei sogni legati al mare che caratterizzavano la formazione dei futuri Capitani.

I presenti nella foto

Partendo da sinistra in alto: Ciccio Cusmano, Nino Scordino, Carmelo Rosati, Angelo Totaro, Totò Ficarra, Gianni Marino, Paolo Zumbo, Enzo Gattaino, Franco Pati, Franco Guglielmo, Giovanni Bilardi, Anna Di Majo, professore Pippo Isgrò, Gianni Musolino, Giovanni Macrì.