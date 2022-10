La testimonianza, "la nostra missione in Ucraina per dire no alla guerra" - Tempostretto

Un intervento dell'attivista messinese Antonio Mazzeo

Di seguito un intervento dell’attivista messinese Antonio Mazzeo, che racconta la sua recente esperienza a Kiev (nella foto) ed esprime la posizione del movimento pacifista.

Il punto di vista: “Sì all’immediata cessazione dell’invasione e sì ai negoziati per una soluzione pacifica”

“Sarà una guerra lunghissima e il prossimo inverno si vivrà una crisi umanitaria senza precedenti in Ucraina; milioni di cittadini non avranno accesso alle fonti energetiche per scaldarsi e scarseggeranno in vaste aree del paese cibo e medicinali. E il gelo non raffredderà i combattimenti anzi assisteremo all’ennesima drammatica escalation militare, con l’impiego di tecnologie di morte sempre più sofisticate, droni, missili a medio e lungo raggio e la folle minaccia dell’impiego di testate nucleari…”. È quanto ci hanno ripetuto diplomatici, rappresentanti di organizzazioni di volontariato, esponenti governativi, i pacifisti e gli obiettori di coscienza, nel corso della nostra missione in Ucraina di inizio ottobre, nell’ambito della Campagna #Stopthewarnow promossa da oltre 170 associazioni della società civile, tra cui Un Ponte Per e Movimento Nonviolento. La Carovana della Pace a Kiev, dopo quella di Leopoli, Odessa e Mykolaiv, ha chiesto l’immediata cessazione dell’invasione russa e l’avvio di negoziati per trovare una soluzione pacifica al conflitto, offrendo un concreto sostegno umanitario alla popolazione civile ucraina a difesa in particolare dei diritti umani e di quei giovani che hanno scelto l’obiezione di coscienza e la resistenza nonviolenta al conflitto.

L’esperienza all’Oasi della pace del parco di Kiev

Quanto accaduto negli ultimi giorni – l’attentato al ponte di Kerch in Crimea e il devastante bombardamento missilistico russo contro la capitale e altre importanti città ucraine – conferma (anzi peggiora) il tragico scenario tracciato dai nostri interlocutori. No, non si dovrà attendere l’inverno per spingere l’umanità intera verso il baratro dell’olocausto. E solo papa Francesco e le minoranze degli “utopisti della pace e del dialogo ad ogni costo” sembrano accorgersene e dolersene. Di contro a Mosca come a Kiev, a Washington come a Bruxelles, Londra, Parigi e Roma, la parola d’ordine è Alle armi, ancora più armi, fino all’annientamento del nemico. Eppure un fragile spiraglio di luce nell’abisso di un conflitto sempre più globale e totale, esiste. E lo abbiamo ascoltato e toccato con mano nell’Oasi della Pace del parco di Kiev, proprio sotto la statua del Mahatma Gandhi che per chissà quale strano segno del destino è stata regalata dal governo indiano alla popolazione ucraina il 3 ottobre del 2020. E’ la voce di centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi che non si piegano all’aberrante logica binaria amico-nemico, che rifiutano le armi e la coscrizione militare e che invocano la costruzione di ponti di dialogo per una risoluzione giusta e nonviolenta del conflitto. Sono gli obiettori di coscienza, i disertori, i renitenti alla leva di Ucraina, Russia e Bielorussia; sono i manifestanti che dal 24 febbraio, a Mosca o San Pietroburgo, subiscono le brutali cariche della polizia antisommossa e il carcere per esprimere il proprio dissenso all’aggressione fratricida dell’Ucraina.

La posizione dei pacifisti italiani e la spinta a tornare nelle piazze

E’ con loro e per loro che dobbiamo tornare in piazza in Italia per provare a fermare questa maledetta guerra, opponendoci innanzitutto alla cobelligeranza dell’occidente a fianco del regime Zelensky che ha bandito per decreto ogni possibile ipotesi di trattativa con alla Russia. Una irresponsabile condivisione di intenti politico-militari, fatta di invii pluri-miliardari di sistemi bellici, di centinaia di migliaia di militari schierati nelle Repubbliche baltiche, in Polonia, Romania e Ungheria per far sentire il fiato addosso a Putin e ai suoi generali (e chi è messo definitivamente all’angolo, in guerra, può reagire in ogni modo, specie se dotato di armi di distruzione di massa).

“La presenza dei pacifisti italiani a Kiev ha aperto solchi e nuovi orizzonti rendendo visibile chi ha scelto di non imbracciare il fucile e non ha avuto fino ad oggi l’opportunità di comparire in tv”, ha dichiarato don Renato Sacco, consigliere nazionale di Pax Christi, tra i partecipanti alla Carovana. “In Italia se parli di pace sei deriso; in Ucraina o in Russia sei processato. La pace è un mosaico e non può esserci solo una voce, quella di chi cede alla logica delle armi”. Con l’acutizzarsi dei combattimenti si sono perà pesantemente aggravate le condizioni di sicurezza per i giovani ucraini che si rifiutano di partecipare alle azioni belliche. “Dall’inizio dell’invasione russa, in Ucraina vige la legge marziale e il divieto di lasciare il Paese per tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni; allo stesso tempo è stata decretata la sospensione del diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare, tra l’altro riconosciuta solo per meri motivi religiosi”, ci ha spiegato Juri Sheliazhenko, segretario esecutivo del Movimento Pacifista Ucraino. I provvedimenti sono stati stigmatizzati da Mao Valpiana, presidente del Movimento Nonviolento, anch’egli partecipante alla Carovana per la pace a Kiev. “La sospensione del diritto alla obiezione di coscienza in Ucraina rappresenta una totale violazione del diritto umanitario internazionale”, spiega Valpiana. “La Commissione delle Nazioni Unite sui diritti dell’uomo ha esplicitato che il diritto all’obiezione di coscienza non può essere compresso per ragioni legate alla sicurezza nazionale. L’Ucraina deve rispettare questo principio, per questo esortiamo il governo di Kiev a smettere di perseguitare gli obiettori al servizio militare”.

“Per un diritto d’asilo degli obiettori e disertori”

Membro del Consiglio d’Europa e candidata a fare ingresso nell’Unione europea, in tema di obiezione di coscienza l’Ucraina avrebbe dovuto conformarsi agli standard europei e internazionali e a quanto deliberato dalla Corte europea per i diritti umani. Le denunce di tanti giovani ucraini testimoniano invece un tragico scenario di repressione e violazioni. Per questo a Kiev, alla vigilia del 2 ottobre, giornata internazionale della nonviolenza, come partecipanti alla Carovana della pace abbiamo formalmente rilanciato la campagna promossa da IFOR (International Fellowship of Reconciliation), Ufficio Europeo per l’Obiezione di Coscienza e War Resisters’ International per chiedere all’Unione europea di garantire il diritto d’asilo agli obiettori e ai disertori russi, bielorussi e ucraini. Una protezione umanitaria che fu assicurata dal governo italiano durante la guerra in ex Jugoslavia, trent’anni fa.

“Recuperiamo il ruolo della Sicilia come ponte di pace”

Come siciliani siamo chiamati a uno sforzo ulteriore, a difesa del territorio e contro la sua dilagante trasformazione in piattaforma di distruzione e morte. Dalla base di Sigonella decollano quotidianamente droni e pattugliatori Usa e Nato per svolgere nel Mar Nero o ai confini di Crimea e Bielorussia provocatorie missioni di intelligence e individuazione di obiettivi russi da colpire. Secondo il Pentagono le informazioni raccolte da questi velivoli hanno avuto una rilevanza strategico-militare per pianificare ed eseguire le controffensive ucraine perlomeno pari se non superiore a quella dei sistemi bellici “donati” alle forze armate di Kiev da Washington e dagli alleati occidentali.

Il coinvolgimento diretto dell’Isola è del tutto ignoto ai siciliani. Rifiutare la guerra e solidarizzare con le vittime innocenti impone anche il recupero del ruolo della Sicilia quale Ponte di pace e dialogo interculturale tra i popoli. E dobbiamo farlo subito, prima che sia inevitabilmente tardi e l’isola-portaerei possa fare da bersaglio della follia atomica dei novelli dottor Stranamore del Cremlino o della Casa Bianca.