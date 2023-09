La Top Spin Messina a Norbello per la prima di campionato - Tempostretto

Impegnati alle 17 in Sardegna i pongisti della Top Spin Messina all'esordio in Serie A1

Inizia il campionato di Serie A1 2023/2024 di tennistavolo. Oggi, sabato 30 settembre, alle ore 17, la Top Spin Messina WatchesTogether esordirà a Norbello, affrontando i sardi del Tennistavolo Norbello nella gara valida per la prima giornata, in programma presso la palestra di via Azuni.

Dopo gli impegni andati in scena in Repubblica Ceca nel girone di Champions League e il sorteggio per la seconda fase di Europe Cup che ha determinato le avversarie da sfidare ad ottobre in Germania, la squadra del presidente Giuseppe Quartuccio torna a giocare anche sul palcoscenico nazionale, dove è sempre stata straordinaria protagonista nelle ultime annate con i due scudetti conquistati nel 2019 e 2022 e le tante finali disputate.

Invariata la formula del campionato. Le prime quattro squadre in graduatoria al termine della regular season accederanno ai playoff scudetto, che prevedono semifinali in gara unica e finale andata/ritorno con eventuale spareggio. L’ultima classificata retrocederà in Serie A2.

L’esordio contro Norbello

La Top Spin si ripresenta ai nastri di partenza da vicecampione d’Italia, avendo ceduto nella doppia sfida playoff di maggio per il tricolore all’Apuania Carrara. Roster a tinte “azzurre” nelle mani dell’esperto tecnico cinese Wang Hong Liang, affiancato in panchina da Marcello Puglisi e dal team manager Roberto Gullo. Per l’appuntamento in terra sarda saranno a disposizione cinque atleti, tutti nel segno dell’italianità. Niagol Stoyanov guida il terzetto dei nuovi acquisti, completato da Antonino Amato, al ritorno a Messina e Tommaso Giovannetti, rispettivamente numeri 6 e 7 della classifica nazionale individuale. Matteo Mutti, che occupa il secondo posto del ranking e Marco Rech Daldosso (n. 8) i pilastri del gruppo.

Avversario del turno inaugurale sarà il Norbello, terza forza dello scorso torneo, ostacolo superato dalla Top Spin in semifinale playoff nell’ultimo precedente. In organico c’è la novità Moises Alvarez Garcia, proveniente dalla Spagna. Riconfermati l’argentino Gaston Alto, il lusitano Diogo Miguel Ferreira De Carvalho, Marco Antonio Cappuccio (n. 10 del ranking italiano) e l’allenatore-giocatore russo Sergei Mokropolov.

Il programma della 1ª giornata

30/9 ore 17 Tennistavolo Norbello-Top Spin Messina WatchesTogether

30/9 ore 18 Apuania Carrara-Paninolab Bagnolese

1/10 ore 15 GG Teamwear Sant’Espedito Napoli-Marcozzi

Riposa: Il Circolo Prato 2010

Articoli correlati