La Top Spin Messina avanza in finale scudetto, eliminata Norbello a Villa Dante - Tempostretto

La formazione peloritana proverà a difendere il titolo conquistato nella passata stagione nell’atto conclusivo della Serie A1, preziosi i successi di Matteo Mutti e Joao Monteiro in semifinale

MESSINA – La Top Spin Messina raggiunge la finale dei playoff per l’assegnazione dello scudetto in Serie A1 di tennistavolo. La formazione del presidente Quartuccio ha pareggiato a Villa Dante contro il Tennistavolo Norbello, terza classificata in campionato al termine della stagione regolare. Un risultato che alla fine basta a qualificare i campioni in carica alla finale, in virtù della migliore classifica alla Top Spin bastava non perdere nella gara secca di semifinale giocata in casa.

Decisivi quindi i due incontri vinti da Matteo Mutti e il primo di Joao Monteiro che mandano Messina sul 3-2 facendo di fatto terminare la sfida. Norbello, che ha lottato rispecchiando il terzo posto conquistato in stagione, ha tenuto in bilico la sfida vincendo due incontri con gli stranieri Gaston Alto e Diogo Carvalho. Terzo punto di Norbello conquistato da Alto ai danni di Monteiro, in un match che però non aveva più nulla da dire e infatti il portoghese della Top Spin Messina si è ritirato dopo il primo punto giocato.

Wang Hong Liang ha schierato il trio italiano e appunto il portoghese Monteiro, in campo anche il nuovo numero uno italiano Leonardo Mutti che nella nuova classifica nazionale individuale aggiornata al 10 aprile balza al comando con 16240 punti, superando a Mihai Bobocica (16036).

Top Spin Messina – Tennistavolo Norbello 3-3

Ad aprire la contesa Matteo Mutti contro Diogo Carvalho, il portoghese si dimostra un avversario tosto nello scambio tanto che nei primi punti sembra prendere un po’ di vantaggio. Bravo a rimontare però Mutti che chiude in suo favore il primo set per 11-8. Stesso punteggio ma andamento diverso nel secondo parziale, parte meglio Mutti 5-3, ma bella reazione di Carvalho che ribalta momentaneamente la situazione sul 6-7, nel finale torna a farsi valere il portacolori della Top Spin Messina che replica il risultato del primo anche nel secondo parziale 11-8. Partenza sprint di Mutti nel terzo, stavolta Carvalho non riesce a replicare e ricorre al time out per provare a spezzare il ritmo del lombardo che però non si placa e chiude molto agevolmente la pratica per 11 punti a 5.

Leonardo Mutti scende in campo subito dopo il fratello contro l’altro straniero di Norbello Gaston Alto. Il nuovo numero uno del ranking italiano dopo essere stato avanti nelle fasi iniziali del parziale è costretto alla rimonta da 6-9. In una lunghissima volata insieme all’avversario dà vita ad uno spettacolare epilogo di fine primo set imponendosi ai vantaggi 15-13 dopo diversi set point annullati. Non riesce il miracolo nei successivi set, troppo superiore si dimostra il pongista di Norbello che prende vantaggio in tutti i parziali rimanenti e chiude con lo stesso punteggio di 7-11.

A riportare avanti la Top Spin Messina ci pensa Joao Monteiro che opposto a Marco Cappuccio non lascia scampo al proprio avversario. Tre set veloci ma non indolore per Cappuccio che si arrende senza riuscire mai realmente a contendere contro il portoghese che chiude senza concedere non più di sei punti nei singoli set. A parti invertite però anche Marco Rech Daldosso, subentrato al posto di Leonardo Mutti, non riesce a opporre resistenza a Diogo Carvalho che imperiosamente vince l’incontro in tre set netti e riporta la parità tra Messina e i sardi.

Il terzo punto, alla fine decisivo, arriva da Matteo Mutti che nella prima sfida tutta italiana contro Marco Cappuccio si impone per tre set a zero. Se il primo parziale arriva abbastanza lineare senza capovolgimenti di fronte nel secondo la lotta è più serrata. Cappuccio arriva a giocarsi un set point sul 9-10 ma Mutti annulla e dopo essersene visto uno annullato a sua volta chiude alla seconda opportunità, 13-11. Nel terzo fuga di Mutti che dopo essere andato in vantaggio gestisce fino a procurarsi tre match point sul 10-7 che però gli vengono annullati. Matteo Mutti riesce comunque a chiudere l’incontro ai vantaggi per 13-11 e, di fatto, archivia la pratica Norbello mandando la Top Spin Messina in finale scudetto.

Tabellino

Matteo Mutti vs Diogo Carvalho 3-0 (11-8 11-8 11-5)

Leonardo Mutti vs Gaston Alto 1-3 (15-13 7-11 7-11 7-11)

Joao Monteiro vs Marco Cappuccio 3-0 (11-4 11-6 11-6

Marco Rech Daldosso vs Diogo Carvalho 0-3 (5-11 4-11 7-11)

Matteo Mutti vs Marco Cappuccio 3-0 (11-5 13-11 11-9)

Joao Monteiro vs Gaston Alto 0-3 (0-11 0-11 0-11)

