La Top Spin Messina batte Norbello e blinda la quarta posizione

I peloritani ottengono una vittoria in trasferta nell'ultima giornata e proseguiranno la stagione in semifinale playoff contro Carrara

MESSINA – La Top Spin Messina chiude in bellezza la regular season di A1. Nell’ultima giornata, con la qualificazione playoff già in tasca alla vigilia, la squadra allenata da Wang Hong Liang passa a Norbello rifilando un secco 4-0 ai sardi che salutavano la massima serie. Assicuratosi il quarto posto in classifica con 14 punti, grazie ad uno splendido cammino nel girone di ritorno, i ragazzi del presidente Giorgio Quartuccio si proiettano adesso all’appendice post campionato che metterà in palio lo scudetto, dove affronteranno in semifinale l’Apuania Carrara campione in carica.

In semifinale playoff, obiettivo raggiunto per il sesto anno consecutivo, la Top Spin Messina WatchesTogether, quarta della regular season, sfiderà la capolista Apuania Carrara, con match di andata da disputare domenica 13 aprile in riva allo Stretto, al “PalaLaganà” di Montepiselli, e ritorno previsto in Toscana al Palasport di Avenza. Tennistavolo Sassari e Marcozzi si affronteranno nell’altra semifinale.

Norbello – Top Spin Messina 0-4

Ad aprire la serie presso la palestra Comunale di via Azuni, sotto la direzione arbitrale di Daniele Vacca, è maturato il successo per 3-1 di Niagol Stoyanov su Gaston Alto. Partenza sprint (7-1) del livornese che, approdato sul 10-4, è riuscito a trasformare la seconda chance disponibile. Stoyanov ha prevalso nettamente anche nella seconda frazione, indirizzata grazie all’8-3 iniziale e conclusa 11-4. Lotta punto a punto, invece, nel terzo parziale, ricco di capovolgimenti. Da 9-8 Stoyanov a 10-9 Alto, poi il giocatore della Top Spin ha annullato il set-point dell’avversario, facendo altrettanto su quello successivo, ma è stato ugualmente l’argentino ad incamerare il set per 13-11. Dilagando nel quarto parziale, emblematico l’8-0 in avvio, strada in discesa per Stoyanov, vittorioso, al terzo tentativo, per 11-4.

Tommaso Giovannetti ha battuto alla “bella” Marco Antonio Cappuccio. Il padrone di casa ha conquistato il primo set per 11-4. Reazione immediata del capitolino in forza alla Top Spin che, ipotecando la frazione sul 7-3, si è imposto per 11-6. I vantaggi (13-11) hanno premiato Cappuccio nel terzo. Il 5-0 iniziale nel quarto per Giovannetti è stato il prologo ad un set dominato e vinto per 11-5. Discorso rinviato al quinto e decisivo parziale. Dopo il 3-3 Giovannetti ha preso il largo, ma si è visto riacciuffare da 9-6 a 9-9. Il romano è ripartito e ha piazzato i due punti finali, aggiudicandosi la sfida.

A seguire, il 3-0 per Antonino Amato nei confronti di Giuseppe Mele che si è ritirato. L’epilogo con la gara che ha opposto Niagol Stoyanov a Marco Antonio Cappuccio. Sempre avanti il livornese nel primo set, cominciato bene (5-1) e terminato nel modo migliore per 11-7. Cappuccio ha centrato il secondo per 12-10, pareggiando i conti. Balzato sul 10-5 nel terzo, Stoyanov non ha concretizzato i cinque set-point, rimediando ai vantaggi con il 12-10. Nel quarto la parità ha retto fino al 5-5, poi si è registrato l’allungo di Stoyanov, con esultanza, al secondo match-point, per 11-6.

Risultati e classifica

Gaston Alto-Niagol Stoyanov 1-3 (5-11, 4-11, 13-11, 4-11)

Marco Antonio Cappuccio-Tommaso Giovannetti 2-3 (11-4, 6-11, 13-11, 5-11, 9-11)

Giuseppe Mele-Antonino Amato 0-3 (2-11, 0-11, 0-11)

Marco Antonio Cappuccio-Niagol Stoyanov 1-3 (7-11, 12-10, 10-12, 6-11)

Marcozzi-Alfa Food Bagnolese 4-1

Il Circolo Prato 2010-Virtus Servigliano 4-1

Tennistavolo Sassari-Apuania Carrara 2-4

Tennistavolo Norbello-Top Spin Messina WatchesTogether 0-4

Classifica finale stagione regolare: Apuania Carrara 25 punti; Tennistavolo Sassari, Marcozzi 19; Top Spin Messina WatchesTogether 14; Alfa Food Bagnolese 12; Virtus Servigliano 10; Il Circolo Prato 2010 9; Tennistavolo Norbello 4.