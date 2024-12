La Top Spin Messina non si sblocca, sconfitta in quel di Sassari

Nella sesta giornata di campionato i peloritani iniziano in vantaggio col sigillo di Stoyanov, poi i locali rimontano per il 4-1 finale

Trasferta amara per la Top Spin Messina che non è riuscita ad ottenere un risultato positivo a Sassari. Nell’anticipo della 6ª giornata del campionato di Serie A1, al quarto impegno consecutivo lontano dalle mura amiche, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio è stata superata per 4-1 dai sardi nella palestra di Corso Cossiga nonostante il promettente avvio di match e gli sforzi profusi nell’arco delle oltre tre ore di gioco.

La Top Spin Messina resta a quota 2 e deve ancora rimandare l’appuntamento con la vittoria, non riuscendo ad invertire il trend. In calendario, per chiudere il 2024 e cercare la svolta, c’è all’orizzonte un doppio fondamentale impegno casalingo. Mercoledì 18 dicembre, nel settimo turno, la squadra del tecnico Wang Hong Liang coadiuvato da Marcello Puglisi tornerà finalmente a giocare a Villa Dante, alle ore 18:30, contro Norbello. Venerdì 20, alle 17:30, è fissato il recupero della quinta giornata contro la Marcozzi.

Tennistavolo Sassari-Top Spin Messina WatchesTogether 4-1

Sotto la direzione arbitrale di Emilia Pulina, nel singolare d’apertura, è arrivato il bel successo di Niagol Stoyanov per 3-1 nei confronti di Lubomir Pistej. Prestazione sontuosa del livornese che nel primo set ha ribaltato il discorso da 5-7 a 10-7. Sfruttando la terza chance disponibile Stoyanov ha poi chiuso i giochi: 11-9. Lo slovacco è partito forte (5-0) nel secondo parziale, restando sempre davanti e vanificando il tentativo di rimonta (6-4) del giocatore della Top Spin. Pistej si è quindi imposto per 11-6. Nel terzo, dopo il 4-0 per Stoyanov, il padrone di casa è rientrato (4-3). Balzando da 6-5 a 9-5, Stoyanov ha piazzato l’allungo decisivo, passando per 11-7. L’opera è stata completata al quarto set, quando Stoyanov ha spezzato l’equilibrio sul 5-5 con cinque punti di fila e capitalizzato il secondo match-point per vincere 11-6.

Si è invece risolta in modo beffardo, al quinto set, la sfida tra 2003 che ha visto Tommaso Giovannetti affrontare Andrea Puppo, con il giocatore in forza ai sardi vittorioso in rimonta. Giovannetti, accelerando da 7-7, ha incamerato la frazione iniziale grazie a quattro punti messi a segno in serie. Occasione sciupata nel secondo parziale, con il pongista romano avanti 10-8: due set-point svaniti e sorpasso di Puppo (12-10). Nel terzo andamento simile, ma epilogo diverso, perché Giovannetti, raggiunto 10-7 a 10-10, è poi riuscito a trionfare ai vantaggi per 12-10. Break decisivo nel quarto sul 6-6, quando Puppo si è involato conquistando il set per 11-8 e rinviando il verdetto alla “bella” che è finita anch’essa nelle sue mani per 11-7, decretando l’1-1 del Tennistavolo Sassari.

Antonino Amato ha quindi ceduto in tre set ad Alessandro Baciocchi. Il perugino si è portato subito sul 7-1, Amato ha accorciato le distanze (7-5), poi il nuovo allungo di Baciocchi fino all’11-6. Nel secondo Baciocchi si è imposto sempre per 11-6, mentre nel terzo parziale il palermitano della Top Spin ha condotto in avvio (4-1), venendo acciuffato sul 6-6 e arrendendosi per 11-7.

Nulla da fare per Niagol Stoyanov, a seguire, contro Andrea Puppo. Il giocatore genovese si è issato sull’8-4, Stoyanov ha ridotto il divario (9-8), ma Puppo è approdato al traguardo (11-9). Nel secondo, da 6-0 per Puppo a 7-7, il livornese ha poi dovuto nuovamente rincorrere sventando due set-point, salvo cedere al terzo per 9-11. Stoyanov si è rimesso in carreggiata aggiudicandosi il terzo parziale per 12-10, dopo non aver concretizzato il primo set-point avuto sul 10-9. Partito meglio (4-2) nel quarto, il giocatore della Top Spin, in parità sino al 6-6, è stato però superato da Puppo per 11-8.

Il sipario è sceso con Antonino Amato sconfitto al tavolo per 3-1 da Lubomir Pistej. Il palermitano si è preso in rimonta il primo set, da 5-9 a 11-9. Seconda frazione combattuta (7-7), con lo slovacco che ha siglato l’11-8, facendo suo pure il set successivo per 11-4. Nel quarto, dall’8-5 Amato ha ricucito il gap (8-7) e dal 9-8 Pistej si è guadagnato due match-point, trasformando il primo. Finisce 4-1 e Sassari balza al comando della classifica, aspettando gli altri risultati.

Tabellino

Lubomir Pistej-Niagol Stoyanov 1-3 (9-11, 11-6, 7-11, 6-11)

Andrea Puppo-Tommaso Giovannetti 3-2 (7-11, 12-10, 10-12, 11-8, 11-7)

Alessandro Baciocchi-Antonino Amato 3-0 (11-6, 11-6, 11-7)

Andrea Puppo-Niagol Stoyanov 3-1 (11-9, 11-9, 10-12, 11-8)

Lubomir Pistej-Antonino Amato 3-1 (9-11, 11-8, 11-4, 11-8)

Articoli correlati