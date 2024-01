La Top Spin Messina sfida la capolista Apuania Carrara in trasferta

Lunedì pomeriggio al Palasport di Avenza la sfida al vertice della Serie A1. All'andata fu pareggio 3-3

MESSINA – Sfida al vertice nel campionato di Serie A1 di tennistavolo maschile. Si gioca lunedì 29 gennaio al Palasport di Avenza, con inizio alle ore 17:30, Apuania Carrara-Top Spin Messina WatchesTogether, big match che completerà il quadro degli incontri validi per la 2ª giornata del girone di ritorno. Soltanto un punto separa le due contendenti. I toscani comandano a quota 11, con cinque vittorie, un pareggio ed una sconfitta nel loro ruolino, mentre la formazione del presidente Giorgio Quartuccio insegue a 10, bottino frutto di tre successi e quattro pareggi. La coppia composta da Norbello e Marcozzi è al terzo posto con 9, in una classifica cortissima nei quartieri alti.

Sarà il terzo confronto stagionale ad andare in scena tra le assolute dominatrici delle ultime annate, in grado di fare incetta di trofei, dopo lo spettacolare 3-3 maturato all’andata a Villa Dante e la finale di Supercoppa vinta dall’Apuania Carrara sul proprio campo. Il tecnico della Top Spin Messina WatchesTogether, Wang Hong Liang, può contare su cinque atleti. Niagol Stoyanov, fresco di titolo nel doppio misto al WTT Feeder Corpus Christi in terra texana con Giorgia Piccolin e recentemente impegnato anche al WTT Star Contender Goa, l’attuale numero uno del ranking italiano Matteo Mutti, Marco Rech Daldosso, Antonino Amato e Tommaso Giovannetti, quest’ultimo reduce dalla partecipazione ai Campionati Europei Under 21 di Skopje in Macedonia del Nord.

Quartuccio: “I ragazzi sembrano fiduciosi”

Il presidente Giorgio Quartuccio si è soffermato sull’atteso match in programma lunedì: “Ho buone sensazioni per la partita con l’Apuania Carrara, i ragazzi mi sembrano fiduciosi e sono certo che daranno tutto quello che hanno per cercare di fare punti. Ovviamente siamo consapevoli di incontrare una squadra fortissima che parte con i favori del pronostico”.

Tra le file dell’Apuania Carrara, per un roster di livello indiscusso, gli atleti croati Andrej Gacina e Tomislav Pucar, lo slovacco Lubomir Pistej e gli “azzurri” Mihai Bobocica e Andrea Puppo, oltre a Ake Hannes Soderlund e Matteo Petriccioli. Su invito del presidente del Coni, Giovanni Malagò, il presidente FITeT Renato Di Napoli, ha disposto di far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni pongistiche previste che si svolgeranno in Italia per onorare la memoria di Gigi Riva, il leggendario “Rombo di tuono”, simbolo del Cagliari e della Nazionale di calcio, scomparso nei giorni scorsi.

Risultati 9ª giornata Serie A1:

GG Teamwear Sant’Espedito Napoli-Paninolab Bagnolese 1-4

Tennistavolo Norbello-Il Circolo Prato 2010 4-0

Apuania Carrara-Top Spin Messina WatchesTogether 29/1 ore 17.30

Riposa: Marcozzi

Classifica: Apuania Carrara* 11 punti, Top Spin Messina WatchesTogether* 10, Marcozzi*, Tennistavolo Norbello 9, Paninolab Bagnolese 7, Il Circolo Prato 2010*, GG Teamwear Sant’Espedito Napoli 2.

N.B. * Apuania Carrara, Top Spin Messina WatchesTogether, Marcozzi e Il Circolo Prato 2010 hanno una gara in meno.