La Top Spin Messina si prepara al ritorno alle competizioni

Sabato prossimo la Top Spin Messina proverà a conquistare la Coppa Italia. Giovannetti vince l'argento ai campionati italiani giovanili

MESSINA – Ferma da impegni ufficiali dalla scorso 29 gennaio, quando pareggiò 3-3 in trasferta a Carrara contro la capolista Apuania, la Top Spin Messina tornerà in campo sabato prossimo sempre in Toscana per l’assegnazione della Coppa Italia 2024. Seguiranno pi tre impegni ravvicinati dal 5 al 12 aprile per poi chiudere il 21 dello stesso mese la stagione regolare.

In questa lunga attesa comunque non sono rimasti fermi i pongisti tesserati con la squadra peloritana. Ad esempio Tommaso Giovannetti, nell’immagine in evidenza, ha ben figurato ai Campionati Italiani Giovanili di Terni, nel settore Under 21 maschile, ha conquistato la medaglia d’argento nel torneo di singolo, salendo sul secondo gradino del podio. La finale è stata vinta John Michael Oyebode, in passato tesserato con la Marcozzi Cagliari.

La formula della Coppa Italia

Sabato 16 marzo, al Palasport di Avenza-Carrara, con inizio alle ore 10:30, la Top Spin Messina WatchesTogether affronterà in semifinale maschile di Coppa Italia la Marcozzi Cagliari. La vincente sfiderà l’Apuania Carrara per la conquista del trofeo nella finale in programma lo stesso giorno alle ore 18:30. I toscani, primi della classifica di Serie A1 al termine del girone d’andata, sono già ammessi alla finale in virtù della non partecipazione all’evento comunicata dal Tt Norbello e della rinuncia espressa dalle altre società. La Coppa Italia si giocherà sulla base della “formula olimpica” (1 doppio e 4 singolari). Le partite saranno al meglio dei 3 set su 5. Il quinto set si disputerà fino al raggiungimento da parte di un atleta di 6 punti, con “sudden death” in caso di 5-5.

Le ultime sfide in campionato

La Fitet, in seguito agli accordi tra le due società, aveva definito la data del recupero valido per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A1, Marcozzi Cagliari-Top Spin Messina WatchesTogether. La gara verrà disputata domenica 7 aprile, con inizio alle ore 11.

In precedenza, venerdì 5 aprile (ore 18) la squadra allenata da Wang Hong Liang affronterà a Villa Dante il Gg Teamwear Sant’Espedito Napoli nella quinta giornata di ritorno. Successivamente alla trasferta sarda, invece, Mutti e compagni riceveranno a Messina la visita de Il Circolo Prato 2010, il 12 aprile alle ore 18, nel penultimo turno di regular season e ultima casalinga. Il 21 aprile ultima della stagione regolare in trasferta contro la Paninolab Bagnolese.

Classifica Serie A1: Apuania Carrara 14 punti, Top Spin Messina WatchesTogether* 11, Marcozzi**, Tennistavolo Norbello 9, Paninolab Bagnolese* 7, Il Circolo Prato 2010* 4, GG Teamwear Sant’Espedito Napoli 2.

N.B. *una gara in meno, **due gare in meno

