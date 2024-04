La Top Spin Messina supera Sant’Espedito Napoli. Catarsini: “Puntiamo ai playoff”

La formazione peloritana ritrova la vittoria in Serie A1. Doppio sigillo per Matteo Mutti, vittoria per Amato e al quinto per Rech Daldosso

MESSINA – Rotonda vittoria della Top Spin Messina WatchesTogether contro il GG Teamwear-Sant’Espedito Napoli nella gara valida per la 5ª giornata di ritorno di Serie A1 di tennistavolo maschile. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio si è imposta per 4-0 a Villa Dante, davanti ai propri tifosi, consolidando il secondo posto in classifica a quota 13. Due volte a segno Matteo Mutti, una a testa Marco Rech Daldosso e Antonino Amato, per i ragazzi guidati dal tecnico Wang Hong Liang. Assenti, quest’oggi, sia Tommaso Giovannetti che Niagol Stoyanov, impegnato al Wtt Feeder Varazdin. Domenica 7 aprile, alle ore 11, sarà già tempo di rigiocare per la Top Spin Messina, impegnata a Cagliari contro la Marcozzi nel recupero della 4ª giornata di ritorno. Match che precede l’appuntamento in programma venerdì 12, alle 18, a Villa Dante, contro Il Circolo Prato 2010 l’ultimo in casa della stagione regolare.

“Era particolarmente importante vincere – dichiara al termine della sfida il vicepresidente Alfredo Catarsini – noi siamo lanciati verso la semifinale scudetto e speriamo la finale. Rech Daldosso è una delle colonne portanti della squadra, viene da un infortunio antipatico, una tendinita alla manco con cui gioca ma ha mostrato che non è mai domo e scende in campo per vincere e giocarsela dino alla fine. Amato è eccezionale, rappresenta la genialità in campo, un giocatore completo che ha fatto un grande salto di qualità negli ultimi anni. Mutti è un trattore, un giocatore con capacità incredibili e che continua a crescere”.

“Sapevamo che venivamo in formazione rimaneggiata – racconta Marco Rech Daldosso che ha vinto la partita più tirata del turno – ma era importante la vittoria per consolidare il secondo posto. Già domani saremo in viaggio per Cagliari dove giocheremo il recupero e siamo soddisfatti del risultato. La mia partita è stata strana, sono riuscito a rimontare nel primo nel secondo e potevo dare il colpo finale nel secondo, poi è iniziata un’altalena che ci ha portato al quinto set, son contento di aver contribuito alla vittoria della squadre e sapere di poter aiutarla. Oggi eravamo contati ma a Cagliari il gruppo si ricompatterà e avremo alternative di formazione, siamo pronti. Sarà un finale intenso e speriamo di archiviare matematicamente con qualche giornata di anticipo il secondo posto”.

Top Spin Messina – Sant’Espedito Napoli 4-0

In avvio la Top Spin passa a condurre con Matteo Mutti che supera Giovanni Caprì, ex di Messina. Il lombardo si aggiudica il primo set scappando via a metà parziale, in modo più netto arriva la vittoria nel secondo dopo che era scappato via 10-2. Il terzo non riserva sorprese con Mutti che si impone 11-2 infilando nove punti consecutivi dal 2-2.

Segue la sfida tra Rech Daldosso e il greco Riniotis. Inizia meglio l’ospite che scappa 1-7, il pongista locale dal 5-9 rimonta e si procura set point. Annulla Riniotis e si va ai vantaggia, set point annullato anche al greco e poi Rech Daldosso alla seconda occasione fa suo il parziale 13-11. Padroni di casa costretti a inseguire anche nel secondo, stavolta tenta la rimonta da 2-8 e quando Rech torna sotto di un punto sull’8-9 la panchina campana chiede time out. Al rientro impatta Rech Daldosso sul 9-9, ma il greco riesce a piazzare le due accelerazioni decisive e pareggia il conto dei set. Corsa di testa per il pongista locale nel parziale successivo che allunga in modo deciso sul 10-6, si fa annullare tre set point ma chiude sul quarto a disposizione. Nel quarto dal 3-3 allungo ospite fino al 3-6 e Rech Daldosso chiamato ancora alla rimonta, l’aggancio arriva sul 7-7 ma Riniotis riallunga fino all’8-10. Arrivano tre punti consecutivi di Rech, annulla Rionitis che poi si procura altri due set point non consecutivi chiudendo sul 12-14. Nel set decisivo si prosegue punto a punto fino al 4-4, poi al break ospite sul 4-6 la panchina della Top Spin risponde con il time out ancora a disposizione. Al rientro arrivano tre punti consecutivi per Messina, un parziale di sette punti a uno che gli permette di chiudere l’incontro.

Partenza sprint per Amato nel terzo singolare di giornata, scappa 6-0 nel primo set e poi gestisce fino all’11-4. Reazione di Palmieri ad inizio secondo che fa corsa di testa issandosi sul 2-5, Amato rientra nel set sul 6-6. L’equilibrio viene rotto sull’8-8 da Amato che si conquista due set point con una bella difesa lontano dal tavolo. Sul 10-8 Palmieri annulla i due set point, ai vantaggi ne arriva subito un terzo ancora fallito dal messinese a cui se segue un quarto a segno per il 13-11. Sembra rilassarsi Amato ad inizio terzo con il suo avversario che allunga pazientemente sull’8-4 e poco dopo conquista il set per 5-11. Buon inizio si Amato che scappa sul 3-0 e costringe la panchina del Sant’Espedito al time out. Al rientro prosegue il momento positivo con la Top Spin che allunga sul 7-1, prima del secondo e ultimo punto di Palmieri, la partita si chiuderà sull’11-2. Avanti tre incontri a zero la Top Spin e già certa almeno di non perdere.

La prima occasione di archiviare la contesa tra le due società arriva con la sfida tra Mutti e Rionitis. Equilibrio nel primo parziale sino al 6-6, poi allungo di Mutti che trova tre punti consecutivi e chiude per 11-7. La forbice si apre subito nel secondo parziale con Mutti che scappa 5-2 e prosegue la sua corsa senza trovare troppe resistenze e chiudendo per 11-4 alla prima occasione. Anche nel terzo la situazione sembra mettersi in discesa per i peloritani, sopra 3-1 arriva il time out ospite. Al rientro continua spedito Mutti che chiude sull’11-3 agevolmente.

Matteo Mutti – Giovanni Caprì 3-0 (11-7 11-4 11-2)

Marco Rech Daldosso – Anastasios Riniotis 3-2 (13-11 9-11 11-9 12-14 11-7)

Antonino Amato – Francesco Palmieri 3-1 (11-4 13-11 5-11 11-2)

Matteo Mutti – Anastasios Riniotis 3-0 (11-7 11-4 11-3)