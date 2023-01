La Top Spin supera Genova, si rivede Robert Floras a Messina - Tempostretto

Doppio sigillo per Matteo Mutti, uno a testa per Robert Floras e Marco Rech Daldosso. La Top Spin Messina apre il suo 2023 con una vittoria

MESSINA – Il 2023 della Top Spin Messina si apre con una vittoria ai danni del Tennistavolo Genova Cervino. La formazione peloritana, nella prima di ritorno del campionato, ha trovato la sesta vittoria del proprio cammino nella competizione nazionale di cui è campione in carica. I messinesi hanno aperto il 2023 con una vittoria per 4-1 mantenendo l’imbattibilità casalinga a Villa Dante per quanto riguarda la Serie A1.

Protagonisti della sfida per la Top Spin Messina il polacco Robert Floras, alla seconda convocazione con la società peloritana, e gli azzurri Marco Rech Daldosso e Matteo Mutti. Una vittoria e la prima sconfitta stagionale in maglia Top Spin per l’atleta straniero della società del presidente Quartuccio; dopo aver superato Puppo in apertura Floras ha ceduto al tie break contro Giovannetti. Doppio sigillo per Matteo Mutti, fresco di rinnovo con la Top Spin Messina, che ha archiviato la pratica. Una vittoria per Marco Rech Daldosso.

I peloritani, vincendo l’anticipo di campionato, si portano momentaneamente in testa alla classifica di Serie A1 a quota 12 punti appaiando l’Apuania Carrara. I toscani però hanno una partita in meno, oltre che lo scontro diretto a favore, e sabato potrebbero distanziare nuovamente gli storici rivali superando Cagliari. Per la Top Spin Messina prossimo impegno in campionato l’11 febbraio contro Norbello, in questo gennaio però c’è da giocare la doppia sfida nei quarti di Europe Cup e la Coppa Italia; in semifinale della coppa Nazionale Messina affronterà Norbello e poi, eventualmente in finale, la vincente di Carrara-Genova.

In apertura di incontro il polacco Floras, in forza alla Top Spin Messina, piega 3-0 Enrico Puppo. Un risultato che non lascia scampo al pongista ospite che nei primi due parziali viene travolto da Floras per 11-3 e poi 11-5. Nel terzo però il giovane ligure è bravo a portarsi due volte in vantaggio, prima sull’1-5 e poi sul 6-9. Entrambe le volte viene però rimontato dal polacco che passa a condurre e si guadagna il parziale conclusivo ai vantaggi per 13-11.

Nell’incontro a seguire Marco Rech Daldosso rimonta Tommaso Maria Giovannetti. Ottima partenza di quest’ultimo che a metà primo parziale dà lo sprint decisivo conquistando il primo set della giornata per Genova. Reagisce Rech riequilibrando la sfida per 11-6 nel secondo set. Corsa di testa per l’atleta messinese nel terzo parziale, con Giovannetti che stoicamente si mantiene in scia fino al 9-8, senza però riuscire a contendere il parziale nel finale. La partenza sprint del pongista della Top Spin nel quarto set, 3-0, obbliga Genova a chiedere la sospensione con il time out a disposizione. Alla ripresa però Rech Daldosso continua a viaggiare spedito verso la vittoria portandosi 10-0 e chiudendo infine col terzo match point a disposizione.

Schierato nella terza sfida il numero uno d’Italia Matteo Mutti era opposto al suo omonimo Matteo Gualdi. Sin dai primi scambi Mutti allunga nel punteggio (4-1), Gualdi non riuscirà a ricucire cedendo il parziale per 11-7. Stesso copione nel secondo parziale con Mutti che si issa subito 6-1, chiudendo il parziale con il risultato ancor più netto di 11-2. Gualdi parte meglio nel terzo (1-2), ma Mutti passa a condurre sul 4-2. Il numero uno del ranking italiano dilaga poi andando a toccare il massimo vantaggio sul 9-4. Gualdi stoicamente rientra fino al 9-7, ma non riuscirà a trascinare la sfida al quarto parziale.

Nel quarto match tornano in campo Robert Floras per la Top Spin Messina e Tommaso Maria Giovannetti per Genova, una sfida equilibrata in cui Floras cede al quinto ma avrebbe potuto far sua la partita essendo andato in vantaggio praticamente in tre dei primi quattro parziali. Nel primo set Floras infatti si porta avanti 6-3, ma il pongista ospite ribalta la situazione e passa a condurre 7-9 e conquistando due set point sull’8-10. Il polacco li annulla entrambi, ma sbaglia il dritto che lo avrebbe portato sull’11-10 e concede il terzo set point che Giovannetti trasforma. Nel secondo ancora buona partenza di Floras (6-2), Giovannetti rientra fino al 9-7 ma non farà ulteriori punti. Nel terzo ancora equilibrio con il pongista genovese che tenta l’allungo portandosi 7-9, ancora una volta freddo Floras a riportare tutto in parità sul 9 pari. Ma poi è tradito nuovamente dal dritto, set point a Giovannetti che trasforma grazie alla successiva palla nella retina del polacco. Il quarto si apre nuovamente con Floras che conduce nel punteggio e fortunatamente per il portacolori della Top Spin Messina Giovannetti non contende più di tanto il parziale e i due arrivano al quinto. Il set decisivo si gioca punto a punto sino al 5-5, poi Giovannetti riesce a passare in vantaggio 5-6, Floras sfrutta il time out, ma al rientro Genova si porta 5-7. Il polacco accusa il colpo e si ritrova a fronteggiare quattro match point, sotto 6-10, cedendo al primo.

Quinta partita dunque che vede di fronte Matteo Mutti ed Enrico Puppo. Il numero uno d’Italia è in controllo e non rischia mai. L’atleta lombardo della Top Spin Messina conquista con ampio margine nel punteggio tutti e tre parziali e archivia la sfida contro i liguri senza troppi patemi. Puppo solo nel terzo riesce a opporre un minimo di resistenza andando in testa per 0-2 prima di ritrovarsi sotto 5-3 ed essere costretto a chiedere time out. Mutti alla ripresa del gioco tira dritto sino all’11-4 finale.

Tabellino

Robert Floras – Enrico Puppo 3-0 (11-3 11-5 13-11)

Marco Rech Daldosso – Tommaso Maria Giovannetti 3-1 (7-11 11-6 11-8 11-2)

Matteo Mutti – Matteo Gualdi 3-0 (11-7 11-2 11-8)

Robert Floras – Tommaso Maria Giovannetti 2-3 (10-12 11-7 9-11 11-6 6-11)

Matteo Mutti – Enrico Puppo 3-0 (11-7 11-4 11-4)

Risultati e classifica Serie A1

Top Spin Messina – Tt Genova Cervino 4-1

Tennistavolo Norbello – Gg Sant’Espedito Napoli (sabato ore 17)

Apuania Carrara-Marcozzi Cagliari (sabato ore 18)

Riposa: Tt Reggio Emilia

Apuania Carrara, Top Spin Messina* 12 punti

Tennistavolo Norbello 7 punti

Marcozzi Cagliari, Sant’Espedito Napoli 4 punti

Tt Genova Cervino* 3 punti

Tt Reggio Emilia** 2 punti

*una partita in più

**una partita in meno

