Europe Cup, Top Spin Messina contro Gv Hennebont Tt il 22 gennaio - Tempostretto

Ci sono le date del quarto di finale. Andata a Messina, ritorno in Francia il 25. Tutti gli appuntamenti di gennaio dei campioni d'Italia

MESSINA – Il cammino europeo della Top Spin Messina vedrà la squadra del presidente Quartuccio opposta alla squadra francese Gv Hennebont Tt. Il trio italiano composto da Marco Rech Daldosso, Leonardo e Matteo Mutti ha raggiunto i quarti di finale dell’Europe Cup, seconda competizione continentale per importanza, e a fine gennaio si giocherà, nel giro di pochi giorni, l’accesso alle semifinali.

A seguito degli accordi intercorsi tra le due società, la gara di andata dei quarti si giocherà a Villa Dante domenica 22 gennaio alle ore 17. Il ritorno in terra francese è fissato qualche giorno dopo, mercoledì 25 gennaio, alle 19:30. Tra le due squadre un precedente recente, datato novembre 2021, quando si incontrarono nel girone della seconda fase di Champions League; in quel caso, sfida secca in campo neutro, i messinesi si imposero 3-2. I quarti di finale saranno uno dei tanti appuntamenti che attendono i campioni d’Italia in questo primo mese del 2023.

Prima dell’appuntamento europeo la squadra allenata da Wang Hong Liang tornerà in campo a Villa Dante l’11 gennaio nell’anticipo dell’8ª di Serie A1 contro Genova, sarà la prima uscita del 2023. Tutte le partite in casa della Top Spin Messina saranno anticipate al mercoledì. Poi osserverà un turno di riposo nella seconda giornata del girone di ritorno e dunque ci sarà la doppia sfida europea coi francesi dell’Hennebont. Non bastasse il 28 e 29 gennaio a Castel Goffredo si disputerà la Coppa Italia a cui la Top Spin Messina è qualificata avendo terminato il girone di andata tra le prime quattro posizioni della classifica di A1.

