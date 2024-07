L’acqua a Messina e gli orari di distribuzione, ecco la nuova tabella

Al tempo della siccità e della crisi idrica, Amam e Comune cercano di correre ai ripari. Fondamentale la tempestività negli interventi

MESSINA – Ecco gli orari di distribuzione dell’acqua a Messina. Amam comunica la nuova tabella (in allegato), mentre siccità e crisi idrica sono temi quotidiani che investono l’Isola e non solo la città. Ieri abbiamo pubblicato intanto l’appello di tanti cittadini che vivono in zone dove il disagio è notevole.

Da parte loro, Comune e azienda promettono di rafforzare gli interventi. Il sindaco Federico Basile ha annunciato in Consiglio: “Il Comune di Messina si aiuta da solo nel caso della crisi idrica”. Raggiunto da Tempostretto, si è poi così espresso: “Grazie a una manovra finanziaria destiniamo almeno 1 milione di euro, cassa pronta, per il supporto economico agli interventi necessari per mitigare la crisi idrica nelle zone con maggiore disagio”. A sua volta, la presidente Loredana Bonasera ha evidenziato: “Potenzieremo gli uffici reclami e segnalazioni con personale aggiuntivo. Per i distretti che oggi hanno meno di 5 ore di erogazione giornaliera di acqua, si procederà con interventi mirati e autobotti a sostegno. Ed è pronta l’attivazione del Coc, Centro operativo comunale, in caso di necessità. Abbiamo tanti progetti in corso e Messina non è indietro in questo campo”.

L’emergenza acqua e la necessità di un nuovo rapporto tra cittadni e istituzioni

Mentre si attende l’apertura il 10 luglio di tre pozzi di Briga, serve soprattutto che si crei un nuovo rapporto tra istituzioni e cittadini. Solo con la tempestività degli interventi da parte di Comune e Amam, da combinare con la progettazione a lungo termine, potranno essere sanate le ferite e si avrà un clima più sereno. I problemi sono enormi e aggravano la debolezza strutturale nell’acqua a Messina. E proprio per questo nessuno deve essere lasciato solo, in balìa del proprio disagio. Diventa decisiva, in questo contesto, l’immediatezza dell’azione a favore delle comunità in sofferenza.

