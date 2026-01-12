Città metropolitana, “la delibera sulla Peloritana Social City va riproposta”

Cisl Messina e Fiadel a favore del progetto. E propongono al sindaco Basile un confronto per migliorare il testo

MESSINA – La Cisl Fp Messina chiede di riproporre la delibera della Città metropolitana di Messina sulla istituzione della Peloritana Social City. Il tutto dopo la bocciatura, da parte del Consiglio provinciale, di fine dicembre. E nonostante lo stato d’agitazione di 800 precari della stessa Città metropolitana, su iniziativa della Uil Fpl.

“Il sindacato deve guardare agli interessi della collettività e dei lavoratori interessati e la Peloritana Social City potrà garantire la realizzazione di un welfare di comunità a livello provinciale in favore dei cittadini. E, al tempo stesso, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano la materia e dei più recenti interventi giurisprudenziali, realizzare percorsi virtuosi in favore dell’occupazione di chi è impiegato in queste attività, per garantirne la continuità del lavoro”. Così sulla istituzione della Peloritana Social City sono intervenuti la segretaria generale della Cisl Funzione pubblica di Messina Giovanna Bicchieri (nella foto) e il responsabile per il Terzo settore Antonio Rodio.

Per Bicchieri e Rodio “prevedere un’azienda speciale che si occupi a livello sovracomunale di servizi sociali risulta una strategia vincente. Per questo la Cisl Fp chiede al sindaco della Città metropolitana di Messina, Federico Basile, di convocare i sindacati, per il necessario confronto sul tema e per migliorare il testo della delibera”.

Fiadel: “Serve un confronto sindacale per un progetto sociale di grande rilevanza”

A favore del progetto pure la Fiadel, che “ha formalmente richiesto al sindaco della Città metropolitana di Messina la convocazione di un apposito tavolo di confronto sindacale in relazione al percorso avviato dall’amministrazione per la costituzione dell’Agenzia Speciale “Peloritana Servizi Sociali”, destinata alla gestione diretta dei servizi sociali rivolti alle fasce più deboli della cittadinanza. Per la Fiadel, l’istituzione dell’Agenzia Speciale rappresenta un passaggio di grande rilevanza sociale, occupazionale e istituzionale, che rende necessario un confronto preventivo, trasparente e strutturato con le organizzazioni sindacali, al fine di tutelare il lavoro, garantire la continuità dei servizi e accompagnare in modo ordinato il processo di internalizzazione”.

In particolare, per Clara Crocè, Rosaria Coccoli e Mariella Todaro, è necessario “aprire un confronto sul modello organizzativo e gestionale dell’Agenzia Speciale; la disciplina applicabile al personale;le modalità di salvaguardia dei livelli occupazionali degli operatori sociali attualmente impiegati nei servizi affidati in appalto; il percorso di transizione verso la gestione diretta dei servizi, nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva di riferimento; i criteri e le modalità di definizione del regolamento interno dell’Agenzia, con particolare attenzione ai principi di trasparenza, imparzialità e continuità occupazionale”.

Nel corso del tavolo di confronto, la Fiadel intende “presentare una propria proposta sui criteri di transito dei lavoratori dalle cooperative attualmente affidatarie dei servizi all’Agenzia Speciale, finalizzata a garantire il pieno riassorbimento del personale, la valorizzazione delle professionalità maturate e il rispetto delle tutele contrattuali acquisite”.

“La costituzione dell’Agenzia Speciale – sottolinea la Fiadel – non può prescindere dal coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori. Un confronto tempestivo è fondamentale per assicurare diritti, stabilità occupazionale e qualità dei servizi resi alla collettività”.

Articoli correlati