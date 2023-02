L'addio ai cari su Fb poi si lancia dalla torre di Lucca, è un 24enne del messinese - Tempostretto

Il ragazzo è originario di Sant'Agata di Militello. Sui social lo straziante messaggio ai familiari, poi il volo dalla torre

E’ originario di Sant’Agata Militello il 24enne morto precipitando dalla Torre Giunigi, simbolo della città di Lucca.

Il ragazzo è precipitato 40 metri sotto, nella via sottostante l’alta torre, su cui era appena salito, dopo aver acquistato il biglietto.

Inutili i tentativi dei soccorsi di rianimarlo. I primi accertamenti fanno pensare ad un gesto deliberato: aveva annunciato sui social la volontà estrema, poco prima. Chiedo scusa a tutti quelli che ne soffriranno. A chi più, a chi meno, vi voglio un bene dell’anima e sottolineo che apprezzo quanto ci abbiate provato. Non è colpa vostra, non è mai stata colpa vostra. Ora, con finalmente un po’ di pace nel cuore, vi saluto e vi auguro di ripensare solo alle cose belle e all’amore e all’amicizia che ci sono stati”.

La prevenzione

Sul sito del ministero della Difesa si affronta il tema della prevenzione dal suicidio, con numeri utili e informazioni, e sono molte le associazioni che lo fanno. Come giornale, intendiamo affrontare il tema con terapeuti ed esperti proprio per lavorare a favore della prevenzione. Evitare di parlarne non è la strada giusta.