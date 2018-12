Furti notturni in via S. Maria Alemanna. Colpiti un bar e un parrucchiere

MESSINA - Due furti nella notte, poco dopo l'una, in due locali, uno accanto all'altro, di via Santa Maria Alemanna, vicino a piazza Cavallotti. Presi di mira il parrucchiere D'Arrigo e la caffetteria L'Alternativa. Il bottino è da quantificare, così come i danni, visto che le aperture sono state forzate.

I carabinieri stanno indagando per risalire all'identità degli autori, con l'aiuto della videosorveglianza. Nel bar sono state trovate tracce ematiche, uno dei ladri potrebbe essersi ferito.