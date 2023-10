Lago di Ganzirri, allungare il doppio senso di 300 metri. E quelle orribili barriere... - Tempostretto

La proposta per un transito più agevole senza appesantire il traffico né togliere parcheggi

MESSINA – Dal primo luglio 2011, dodici anni fa, la via Lago Grande lato mare è a senso unico fino all’incrocio con via Adolfo Romano. Un provvedimento che inizialmente veniva preso solo d’estate, poi tutto l’anno, ma che sapeva di provvisorio, considerate anche le barriere “new jersey”.

Quel provvedimento, in realtà, è diventato definitivo ma quelle barriere, sempre più degradate, sono rimaste lì. Si capisce il senso di incanalare il transito lungo la via Adolfo Romano ma ci sarebbero anche dei modi migliori per farlo.

Gli ultimi 300 metri

E perché, poi, il senso unico? Perché le auto parcheggiate su entrambi i lati della carreggiata non consentono il regolare passaggio in entrambi i sensi di marcia. Se, però, questo è vero fino all’incrocio con la via Antonio Bonfiglio, poco dopo l’ultima delle pescherie, non altrettanto avviene per i seguenti trecento metri, dove non ci sono più attività commerciali.

In quel breve tratto, allora, potrebbe tornare il doppio senso, anche perché lì i parcheggi su entrambi i lati della carreggiata non servono, tanto che già sono oggi poche le auto in sosta e resta lo spazio anche per il passaggio dei bus, che si muovono solo in direzione nord. Né cambierebbe granché con un’ipotetica pista ciclabile.

I vantaggi

Quali i vantaggi? Chi deve arrivare a Ganzirri da nord oggi deve fare tutto il giro del lago perché da via Adolfo Romano, in direzione sud, s’incontra un breve tratto in senso contrario (via Galluccio) e poi una serie di stradine strettissime, impraticabili ai più.

Potendo recarsi in via Marina da via Antonio Bonfiglio, invece, si avrebbe la possibilità di andare in direzione sud senza dover fare l’intero giro del lago. Il senso unico resterebbe da qui in poi, nel tratto più stretto, quello in cui si concentrano attività commerciali e parcheggi a volte anche… creativi.

