Lago piccolo. La passeggiata interrotta e quei punti in cui la visuale è nascosta FOTO

Non c'è un percorso pedonale completo. E in alcuni punti il lago neanche si vede

Un percorso pedonale lato nord, uno lato sud e una parte lato est. Tutti scollegati tra loro. Sul lago piccolo, a differenza di quello grande, non è possibile fare un cammino completo perché alcune parti sono inaccessibili in altre andrebbe realizzato ex novo.

Lato ovest c’è un vecchio marciapiede, a volte persino totalmente occupato da qualche auto in sosta. Passando da lì ci si dimentica della presenza del lago perché non si vede, tutto coperto da vegetazione alta e folta.

Solo quest’ultima parte è interessata dal progetto della pista “Laguna di Capo Peloro”, dov’è previsto l’allargamento del marciapiede per realizzare un percorso ciclopedonale. Ma se la vista del lago resterà nascosto non servirà a granché.

Su altre parti del percorso intorno al lago è previsto solo il miglioramento della segnaletica strale.

Così Messina spreca un suo patrimonio, lasciando nel degrado aree che invece potrebbero essere sfruttate anche a fini turistici.