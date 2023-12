Piste ciclabili da Cairoli alla passeggiata a mare e Capo Peloro, assegnati i lavori - Tempostretto

Dalla pista ciclopedonale nella zona nord al percorso in centro che passa dalla stazione, cambiamenti in programma nel 2024 per Messina

MESSINA – Piste ciclabili: la città cambia volto. 729mila euro per la pista ciclabile Cairoli – Stazione centrale – Passeggiata a mare, 1 milione e 390mila per la pista ciclopedonale Laguna Capo Peloro, 1 milione 661mila per il “Sistema integrato di mobilità dolce Ganzirri – Torre Faro”, finanziati dal Pnrr. Ora sono stati assegnati proprio i lavori per Cairoli-Stazione-Passeggiata a mare e la ciclopedonale Laguna Capo Peloro rispettivamente al Gruppo Venere srl di Caltanissetta e alla Sorce costruzioni di Mussomeli.

Tra Ganzirri e Torre Faro

In zona nord ci sarà la pista ciclopedonale “Laguna Capo Peloro”: 4 chilometri dalla fine del lago grande passando per via Circuito (accanto al marciapiede lato mare), via Primo Palazzo e Torre Faro, in percorso dedicato fino a via Circuito, poi in percorso promiscuo fino alla chiesa di Torre Faro e sempre in percorso promiscuo con rientro verso il lago piccolo.

Da Villa Dante a zona nord

L’obiettivo è di congiungere le piste ciclabili del centro città con la zona nord. Un percorso unico in partenza da Villa Dante, col nuovo tratto fino a viale Europa, poi la pista recente sul viale San Martino, il nuovo tratto in via Tommaso Cannizzaro (con l’eliminazione di una corsia di marcia e di parcheggi) e il completamento di via Garibaldi.

