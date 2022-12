L'Akademia ospita il Volley Soverato. Venuto: "Ci siamo riposate e compattate" - Tempostretto

Prima del girone di ritorno in casa per l'Akademia che giocherà a Santo Stefano dalle 17 al Palazzetto Polivalente

MESSINA – Prima giornata del girone di ritorno per la Desi Shipping Akademia Messina che lunedì 26 dicembre, con inizio alle ore 17, ospita al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria il Volley Soverato, per un insolito ed affascinante match natalizio, l’ultimo del 2022.

La formazione calabrese allenata da coach Chiappini è stata quella che ha permesso al club caro al Presidente Costantino di rompere il ghiaccio in Serie A2: un appuntamento storico per il team messinese, terminato con un 3-2 in favore delle calabresi che ha permesso ad Akademia di conquistare il suo primo storico punto in Serie A, anche se, alla fine dei conti ha lasciato un pò di amaro in bocca a Muzi e compagne che, dopo l’iniziale vantaggio di Soverato, erano riuscite a portarsi in vantaggio nel conteggio dei set, per poi essere raggiunto e superato al tie break dai padroni di casa.

Il momento della Desi Shipping Akademia Messina

Da allora risultati altalenanti ma comunque di rilievo per la formazione calabresi che, adesso, si trova in sesta posizione a quota 17 punti ed in piena lotta per il playoff (nella parte alta della classifica sono 5 le squadre racchiuse in appena 5 punti), ben 10 punti avanti rispetto alla Desi Shipping, attualmente in terzultima posizione.

“Questa settimana di pausa ci è servita per riprendere fiato e poter lavorare con calma e serenità – questo il commento prepartita di Peppe Venuto, Direttore Sportivo di Akademia Messina – sul campo le ragazze si sono compattate ancora di più perchè sanno che possono fare meglio e vogliono fortemente tornare a fare punti. Inoltre ci stiamo muovendo con grande attenzione sul mercato, come dimostra il primo colpo che abbiamo piazzato portando in riva allo Stretto Melissa Martinelli. Il match contro Soverato sarà sicuramente molto complicato ma le ragazze sono molto determinate e questo ci fa ben sperare. Siamo certi, infine, che anche in quest’occasione il pubblico di Messina non ci farà mancare il proprio supporto e speriamo di poter fare loro un bel regalo di Natale”.

Le avversarie del Volley Soverato

Sicuramente le ragazze allenate da Coach Chiappini arriveranno in riva allo Stretto con il chiaro intento di trovare punti pesanti e di chiudere al meglio il 2022. Dopo l’esordio con Messina, Korhonen e compagne hanno trovato due vittorie nette contro Perugia e Marsala (entrambe per 3-0), pima di incappare con il rotondo stop casalingo per mano di Roma, capolista incontrastata del girone. Alla sesta vittoria esterna in casa di Sant’Elia e poi due 3-2 consecutivi in casa: prima la sconfitta contro Talmassons, poi la vittoria contro Martignacco. Le calabresi arrivano al match del 26 dicembre reduci da due passi falsi: dopo la vittoria alla nona in casa di Vicenza, poi sono arrivati gli stop con Montecchio (3-0) e San Giovanni in Marignano (3-1). Per Soverato, quindi, diventa importante ricominciare a far punti, cosi come lo è per Messina, che mancano l’appuntamento con i punti dallo scorso 23 novembre, quando registrarono la sconfitta per 3-2 in casa di Montecchio (che fece il paio con l’altro stop per 3-2 di pochi giorni prima in casa di Vicenza), per poi collezionare solo stop: le due battute d’arresto casalinghe contro Roma e Talmassons e quella esterna in casa di San Giovanni in Marignano.

In casa Soverato fari puntati sulle due stranire, sin qui autrici di una splendida prima parte di stagione e capaci di portare a casa 1 terzo di punti complessivi per la formazione calabrese: la finlandese Pia Korhonen (ben 186 punti per lei) e la statunitense Courtney Rose Schwan (171 punti). Al loro fianco un gruppo compatto e completo in ogni reparto, a cominciare dalla cabina di regia affidata alla giovanissima ma talentuosa Emma Malinov. Coach Breviglieri avrà dal suo canto tutto il gruppo al completo, compresa Aurelia Ebatombo, che all’andata giocò solo pochissimi scampoli di gara a causa di un infortunio che l’aveva tenuta lontano dal campo per quasi un mese, e la nuova arrivata Melissa Martinelli, colpo di mercato di qualche giorno fa per la Desi Shipping e sulla quale c’è tanta attesa.

