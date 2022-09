L'Alma Patti Basket riprende le attività del settore giovanile - Tempostretto

Dal 16 settembre dai bimbi fino agli under 14 in campo, tutte le info. Collaborazione con l'UniMe per giocare la Serie B Under19 nella prossima stagione

PATTI – Dopo la ripresa delle attività che coinvolgono la formazione senior di Serie A2, è tempo di ripartenza anche per tutto il settore giovanile dell’Alma Basket Patti. Da lunedì 16 settembre i piccoli cestisti del Minibasket e i giovani fino all’under 14 torneranno in campo per riprendere l’attività sportiva.

Immutata la formula e lo staff allenatori delle passate stagioni. L’obiettivo della società pattese resta avvicinare più bimbe e bimbi, ragazze e ragazzi al gioco della pallacanestro, trasmettendo insieme valori di crescita umana e non solo sportiva. Le iscrizioni alla stagione 2022-2023 sono già aperte e anche per semplici informazioni è possibile raggiungere lo staff allenatori Alma Basket Patti al numero +39 3930450146.

Mariana Kramer, Laura Perseu e Giuseppe Costantino saranno ancora i punti di riferimento in campo del settore Minibasket fino all’under 14 dell’Alma Basket. Infine, un’importante novità interesserà le formazioni under: grazie alla collaborazione con il Cus UniMe le giovani cestiste pattesi prenderanno parte al campionato U19 e la Serie B, mentre continuerà l’impegno dell’under 17. Con la ripresa degli allenamenti del settore Minibasket e giovanile è ufficialmente ripartita tutta l’attività stagionale dell’Alma Basket Patti.

Articoli correlati