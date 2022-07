L'Amando Volley conferma l'opposta Bertiglia, sarà il nuovo capitano della squadra - Tempostretto

La classe 1991 piemontese è confermata anche per la stagione 2022/2023 tra le fila dell'Amando Volley, a Santa Teresa raccoglie il testimone di Agostinetto

SANTA TERESA – Per la prossima stagione in serie B1 femminile l’Amando Volley riparte dalla conferma della schiacciatrice opposta Benedetta Bertiglia. La piemontese inoltre raccoglie il testimone di Giulia Agostinetto, che ha abbandonato l’attività agonistica, e si appresta pertanto a guidare le proprie compagne da capitano della squadra.

La conferma della Bertiglia costituisce il primo tassello di quello che sarà il parco giocatrici della prossima stagione dell’Amando Volley. La notizia, ne siamo certi, giungerà graditissima negli ambienti sportivi santateresini ed i tifosi potranno cominciare, almeno limitatamente alle notizie di mercato, a scaldare i motori in vista della prossima stagione.

Il profilo di Bertiglia

Nata il 30 settembre 1991 a Vercelli, mancina, Benny, come affettuosamente è nota negli ambienti pallavolistici, si appresta a calcare il parquet del PalaBucalo per il settimo anno consecutivo, di cui, gli ultimi sei indossando la casacca bianco-celeste dell’Amando Volley.

Cresciuta nel settore giovanile del Monferrato ha girovagato un po’ lungo tutta la penisola militando per lo più in quadre di serie B1 come a Casale Monferrato, Bari, Cisterna e Cuneo ma è a Santa Teresa di Riva che ha raccolto le più grandi soddisfazioni della sua carriera vincendo un campionato di serie B1 ed uno di B2 ed arrivando a disputare una finale nazionale della Coppa Italia di categoria nell’aprile del 2017.