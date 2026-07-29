 Messina. Discarica abusiva a Santa Lucia sopra Contesse: denunciato il responsabile

Messina. Discarica abusiva a Santa Lucia sopra Contesse: denunciato il responsabile

Redazione

Messina. Discarica abusiva a Santa Lucia sopra Contesse: denunciato il responsabile

mercoledì 29 Luglio 2026 - 17:10

L'uomo aveva conferito nell'area dell'ex cementificio materiale proveniente da un'officina di motocicli del centro cittadino

MESSINA – La Polizia Municipale ha individuato l’autore dello sversamento illecito di rifiuti nell’area dell’ex cementificio di S. Lucia sopra Contesse. L’attività investigativa, condotta dal Servizio di Polizia Specialistica – Squadra Reati Ambientali ha consentito di risalire all’autore dello sversamento di materiale altamente inquinante proveniente da un’officina di motocicli del centro cittadino. Tra i rifiuti rinvenuti figurano pneumatici fuori uso e altri materiali di risulta. L’area interessata è stata sottoposta a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, mentre nei confronti del responsabile è stata formalizzata la denuncia per i reati contestati.

“Esprimo il mio ringraziamento alla Polizia Municipale, guidata dal comandante Giovanni Giardina – ha dichiarato il sindaco Federico Basile – e in particolare al Servizio di Polizia Specialistica – Squadra Reati Ambientali, coordinata dall’ispettore Cosimo Peditto, per la professionalità e la tempestività dimostrate nell’attività investigativa che ha consentito di individuare il responsabile. Azioni di questo tipo vanno condannate con la massima fermezza. Chi deturpa il nostro territorio e mette a rischio l’ambiente deve sapere che i controlli continueranno e che ogni comportamento illecito sarà perseguito senza esitazione”.

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