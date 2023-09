L'appello accorato:"Liberateci dalla discarica" - Tempostretto

La segnalazione di un lettore: "Situazione insostenibile in via Alessandria"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Carissimo Tempostretto, vi scrivo per la disperazione. Ecco qua uno scenario che nel 2023 mi sembra alquanto assurdo e inaccettabile. In via Alessandria viviamo con i topi. E viviamo con le finestre chiuse per via dell’aria irrespirabile. Siamo stanchi ed esausti. Ho chiamato mille volte il Comune e la polizia municipale ma tutto tace. Aiuteteci per favore”.

Confidiamo in un pronto intervento di Messina Servizi.