L'arbitro messinese Alberto Santoro torna in Serie A: primo impegno in Inter-Spezia - Tempostretto

Alberto Santoro ritorna in Serie A. Dopo aver diretto Atalanta-Venezia e Bologna-Udinese durante la passata stagione, l’arbitro messinese sarà nuovamente impegnato nella massima seria italiana. Sabato prossimo, infatti, sarà impegnato nell’anticipo serale di San Siro, in cui si sfideranno Inter e Spezia. Non sarà, però, il direttore di gara principale ma il IV Ufficiale. A dirigere il match sarà Davide Ghersini della sezione di Genova, mentre assistenti saranno Damiano Iorio ed Edoardo Raspollini. Poi appunto Alberto Santoro. A completare la squadra il team Var, coordinato da Valerio Marini e Marco Guida.

Domenica scorsa la prima stagionale in B

Santoro ha già debuttato in stagione, ma in serie B. Nello scorso weekend, infatti, ha diretto il match Brescia-Sudtirol, terminato 2-0. Soddisfatti i vertici dell’Aia Messina, che hanno comunicato con un breve post la convocazione del fischietto messinese. “Primo impegno della stagione in massima serie per il nostro Alberto Santoro chiamato come IV Ufficiale nella sfida tra Inter e Spezia in programma Sabato 20 Agosto alle ore 20:45. In bocca al lupo Alberto”, si legge sui canali ufficiali social della sezione messinese.

