L'area industriale di Giammoro verso la riforestazione

Diverse le autorità presenti alla posa del primo albero, presso l’area industriale di Giammoro dove saranno piantati oltre 7000 arbusti

PACE DEL MELA – L’area industriale di Giammoro verso una vera e propria rinascita, grazie all’avvio di un progetto di riforestazione che vedrà la posa di 7000 oleandri e 400 pini. Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto diretta da Mario Mega e abbracciata dal comune di Pace del Mela.

Alla posa del primo albero, simbolicamente avvio del progetto, hanno presenziato oltre allo stesso Mario Mega anche il sindaco di Pace del Mela Mario La Malfa, le senatrici Barbara Floridia ed Ella Bucalo, l’agronomo Pietro Formica e Giuseppe Pettina, direttore generale del consorzio stabile Cassiopea che in sinergia con la società per azioni Erigo Pro donerà degli oleandri per la riforestazione della zona.

Il sindaco di Pace del Mela ha sottolineato l’importanza di quest’iniziativa, evidenziando la posizione strategica del polo industriale di Giammoro mentre la senatrice Floridia, sui social, ha commentato il progetto ponendo l’accento su come i nuovi alberi “non solo abbelliranno l’area, ma ridurranno le emissioni di CO2 di circa 540000 chili e assorbiranno 2345 kg di PM10”