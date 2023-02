L'arte sulle copertine dei vinili, a Messina una mostra celebra gli anni '70 - Tempostretto

Alla galleria Spazioquattro una selezione di 70 cover, anche rare, entrate nella storia della musica, dell'arte e della grafica

MESSINA – Un’esposizione di cover di vinili può essere bella come una mostra d’arte contemporanea e entrare in piena sintonia con le opere di pittura, evidenziando le tante affinità che rendono indimenticabili i favolosi anni ’70. Con questa convinzione, grazie alla disponibilità di un collezionista e appassionato di vinili, i soci fondatori dell’Associazione Culturale Spazioquattro Incontri d’arte proporranno una selezione di copertine, 70 circa, anche rare, ormai entrate nella storia della discografia, dell’arte e della grafica.

Andy Warhol, Hugo Prat, Milo Manara, Crepax, Mario Schifano, sono solo alcuni degli artisti, autori di diverse copertine di vinili che saranno in mostra con “Art on covers, da Andy Warhol a Milo Manara” da sabato 18 febbraio 2023 nei locali di via Ghibellina 120 a Messina. Un compendio di storia della musica e dell’arte moderna e contemporanea, dagli anni ’60 fino agli anni ‘80, con la presenza di alcuni tra i suoi più grandi protagonisti.

Un omaggio ai messinesi Gens

“I cantautori e i gruppi poco conosciuti commissionavano la copertina agli artisti in auge per attirare l’attenzione”, ci racconta il collezionista che ha gentilmente concesso oltre settanta vinili della sua collezione privata. “All’inizio esistevano solo buste col logo della casa discografica bucate al centro per mostrare l’etichetta del vinile con su scritto titolo, interprete e autori. Tra i primi a creare questi nuovi involucri per dischi, c’è già Andy Warhol che poi in futuro inventerà quella che è considerata la più bella ed originale copertina mai creata, (presente nella mostra), ‘Sticky Fingers’ dei Rolling Stones”. Ad accompagnare la mostra, vi saranno dei testi che offriranno una lettura del percorso in grado di far comprendere e apprezzare il mondo delle cover d’artista. L’evento sarà l’occasione per rendere omaggio, con l’esposizione di alcuni dischi, al gruppo musicale nato a Messina, i “Gens”, che ancora oggi sono ricordati dai messinesi per la loro canzone “In fondo al viale”. Arte e musica hanno trovato un punto di contatto nelle copertine dei vinili, cimeli dal fascino irresistibile che in questo momento stanno vivendo una seconda giovinezza. La mostra alla galleria Spazioquattro di Messina, potrà essere visitata fino a giovedì 23 febbraio, dal lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle 20.00.