L'attesa infinita per il ponte Agrò, "lavori al via non prima di marzo 2023" - Tempostretto

Questa mattina la riunione in prefettura richiesta dai sindaci di S. Teresa e S. Alessio

MESSINA – Dopo la richiesta di aiuto inviata alla prefetta Cosima Di Stani dai sindaci dei comuni di S. Teresa, Danilo Lo Giudice, e S. Alessio, Domenico Aliberti, questa mattina a Palazzo del Governo si è tenuto un incontro per affrontare il tema della prolungata chiusura del ponte Agrò (sulla Statale 114) e sul mancato avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione del collegamento.

I due amministratori hanno evidenziato come la situazione sia ormai insostenibile, poiché la chiusura si trascina da più di quattro anni. Durante l’incontro, Anas ha evidenziato le motivazioni che hanno determinato la situazione, dovute al fallimento della ditta aggiudicataria e alla consequenziale risoluzione del contratto oltre che all’adeguamento del progetto a seguito del nuovo prezziario.

I tempi di avvio dei lavori

Secondo quanto si è appreso, si sta procedendo adesso con l’applicazione di un accordo quadro per l’individuazione della ditta che dovrà subentrare nell’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Agrò. “Questo – spiega il sindaco di S. Teresa, Danilo Lo Giudice – consentirà di evitare una nuova gara d‘appalto e quindi una riduzione dei tempi. Con il collega sindaco abbiamo richiesto di avere maggiori certezze e presumibilmente entro i primi di dicembre dovrebbe concludersi l’applicazione dell’accordo quadro. Verso la fine di febbraio, primi giorni di marzo – ha aggiunto Lo Giudice – Anas conta di poter dare formale inizio lavori a seguito della stipula del contratto d’appalto”.

Le richieste dei sindaci

I sindaci di S. Teresa e S. Alessio, nelle more che si dia avvio ai lavori sul ponte, hanno chiesto che in tempi celeri si provveda alla pulitura delle canne della passerella provvisoria per consentire il collegamento tra i due comuni, “al fine di consentire, in caso di piena, un regolare deflusso del corso d’acqua”. “Abbiamo ricevuto rassicurazione – aggiunge Lo Giudice – che entro il mese di novembre sarà effettuata. Quantomeno adesso abbiamo tempi certi e ci auguriamo che questa sia davvero la volta buona per riuscire a risolvere una volta per tutte questa criticità che da troppo tempo attanaglia il nostro territorio e in modo particolare le due comunità”. I due amministratori rivolto infine un ringraziamento al vice prefetto Musolino che in tempi estremamente celeri ha convocato le parti in prefettura rispondendo prontamente alla nota congiunta.