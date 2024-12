Laura Pausini a Messina con tre date e uno show speciale per Capodanno

Il concerto del 31 dicembre al PalaRescifina sarà arricchito da un medley esclusivo per celebrare l'arrivo del 2025

Laura Pausini arriva a Messina per il suo World Tour Winter 2024 e sarà una tre giorni speciale al PalaRescifina, coronata dal concerto del 31 dicembre, uno show speciale per salutare il nuovo anno che arriva. Si comincia con due serate di grande musica il 28 e 29 dicembre. Laura Pausini porterà sul palco del PalaRescifina una grande produzione di respiro internazionale, ripercorrendo presente, futuro e passato del suo repertorio in due ore di spettacolo con una successione di brani iconici della sua carriera, con aggiunta di alcune tracce dell’ultimo album “Anime Parallele”

Lo show speciale di Capodanno

Lo speciale show di Capodanno “Happy 2025”, in programma il 31 dicembre 2024, sarà l’ultima delle tre date previste in Sicilia. L’Isola, che non era stata raggiunta nel corso della leg precedente, ha accolto con grande entusiasmo il ritorno dell’artista romagnola. E Laura ha voluto omaggiare la Sicilia scegliendo proprio Messina come ultimo step di una memorabile tournée, la sua decima mondiale che celebra i 30 anni di una carriera senza eguali. Oltre alle quasi tre ore di concerto, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con il pubblico di Messina, lo show sarà arricchito da un medley esclusivo, per celebrare l’inizio del 2025.

L’opening

Per l’opening delle tre date a Messina è stato scelto dalla stessa Laura Pausini il giovane artista di origine ragusana Nico Arezzo, fresco di pubblicazione del suo primo album di inediti “Non c’è mare” e selezionato grazie all’iniziativa “Il mio palco: il tuo palco”.

Le tre date live, all’interno del tour organizzato e prodotto da Friends&Partners, sono organizzate a cura di Puntoeacapo Srl in collaborazione con il Comune di Messina, l’assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini e Il Botteghino.

Il servizio speciale di Atm

Per il tris di date di Laura Pausini, Atm ha predisposto un servizio speciale. Il 28, il 29 e il 31 dicembre, l’Azienda Trasporti metterà a disposizione degli spettatori le navette che collegheranno, dalla Zir e via A. Celi (ex Strada Statale 114), con capolinea al bivio per il PalaRescifina.

Il servizio navetta sarà attivo dalle ore 18 e sino all’inizio del concerto, per poi riprendere a conclusione dell’evento, fino al completo deflusso del pubblico. In occasione, sempre delle tre date del concerto dell’artista romagnola, l’Azienda Trasporti di Messina prolungherà anche il servizio del tram, che continuerà a circolare fino a quando tutti gli spettatori saranno usciti dal PalaRescifina.

Il biglietto (andata e ritorno) avrà il costo di 4 euro e potrà essere acquistato: nei box vendita di Atm Spa (Annunziata, Cavallotti, ZIR, Front-Office Via La Farina); presso le emettitrici automatiche attive h24 (S. Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Largo Minutoli, Annunziata, Via Circuito -Torre Faro Statua di Padre Pio); tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet) e presso le rivendite affiliate SIR. ATM Spa metterà inoltre a disposizione altre navette, a cura e spese degli organizzatori del concerto, che faranno la spola tra i parcheggi dello stadio F. Scoglio e l’ingresso del PalaRescifina.