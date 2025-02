L’Automobile Club Messina ha premiato i suoi campioni a Palazzo Zanca

Alla presenza delle istituzioni cittadine sono arrivati i giusti riconoscimenti a piloti e navigatori che hanno preso parte al campionato sociale 2024

MESSINA – La prestigiosa sede del Salone della bandiere dell’Unione Europea a Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, ha fatto da cornice alla Cerimonia di premiazione del Campionato Sociale 2024 dell’Automobile Club Messina, che si è svolta nel pomeriggio di domenica 16 febbraio. A fare in modo meticoloso ed impeccabile gli onori di casa l’ing. Massimo Rinaldi, Presidente AC Messina ed il vice ing. Marco Messina, coadiuvati dal Direttore dott. Daniele Colombo. Uno staff ricco di entusiasmo e tanta passione che ha realizzato una bella e partecipata festa dedicata agli sportivi delle 4 ruote messinesi, coordinato dall’instancabile Nazzareno Russo, figura poliedrica e sempre presente dello sport peloritano.

E’ stato lo stesso Presidente dell’Ente di Via Luciano Manara ad aprire la Cerimonia con i saluti personali, dell’AC cittadino e del Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo, impossibilitato alla presenza da improcastinabili impegni di lavoro. Rinaldi ha evidenziato l’espressione di gratitudine a quanti rendono onore allo sport messinese con la propria passione e l’infaticabile competenza, sottolineando la sempre più proficua interazione con la Città Metropolitana e la sua Amministrazione: “Un’occasione che è divenuta appuntamento atteso ed irrinunciabile per gli appassionati dello sport delle 4 ruote che il nostro AC organizza con la collaborazione della Delegazione ACI Sport Sicilia, contando sulla prestigiosa ospitalità che ci riserva sempre il Comune – ha sottolineato Rinaldi – E’ un onore avere così tanti protagonisti di spicco a livello nazionale ed internazionale, dell’automobilismo e del karting, come piloti, navigatori, Ufficiali di Gara, team, scuderie ed organizzatori. Sempre più numerosi i soci del nostro automobile Club con incarichi di responsabilità in ambito Federale, dall’infaticabile fiduciario provinciale Nico Salvo, a Massimo Cambria, componente della Giunta Sportiva, Armando Battaglia per il Consiglio Sportivo e Bernardo Di Caro, nuovo supervisore nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Il 2025 segna anche l’arrivo a Messina della finale nazionale di Coppa Italia Rally ACI Sport, una gara che conta su una solida organizzazione, con la titolazione resa possibile per via del diretto impegno del Delegato/Fiduciario che ne ha favorito l’assegnazione appena le condizioni sono state adeguate”-.

Il Sindaco della Città Metropolitana Federico Basile ha salutato i campioni sociali dell’AC provinciale, insieme all’Assessore allo Sport Massimo Finocchiaro ed a quello alla Protezione Civile Massimo Minutoli. -“Un grande piacere condividere con voi tanto questi momenti, quanto quelli delle gare che con professionalità organizzate nel nostro territorio, che sono volano di promozione concreta per i nostri comuni ed espressione della tanta passione che si vive e si percepisce – ha dichiarato il Sindaco Basile – Voi siete una parte importante anche per l’economia attraverso gli eventi ed accogliamo con immenso favore il ritorno di un rally di importanza nazionale a Messina, frutto dell’impegno di una organizzazione efficiente ed affidabile. Noi siamo con voi”-.

Applausi scroscianti per la Coppa del Campione 2024 consegnata ad Angelica Giamboi, la driver vincitrice della classifica in rosa del Campionato Italiano Slalom e la Coppa delle Dame alla tenace rallista Federica Campochiaro. Il giovane pilota della riviera jonica Emanuele La Torre è il Campione Sociale Rally AC Messina 2024, seguito dal nebroideo Samuele Cannarella e dal milazzese Franco Alibrando. Per i navigatori 1° Maurizio Messina, seguito da Mattia Cannarella e dal pattese Rosario Siragusano. Emanuele Schillace è stato premiato come Campione sociale Slalom, seguito in classifica da Alessio Truscello e Claudio Giamboi. Angelo Lombardo è il Campione Karting AC Messina e sul podio sono saliti il giovanissimo Giuseppe Migliacca e Salvatore Nania.

La Regolarità è la disciplina in pieno rilancio ovunque e nella provincia peloritana in particolare. Nazzareno Russo è il campione sociale 2024 ed ha preceduto Francesco Previti e Francesco Bongiovanni. Per i co-driver primo posto a Santi De Pasquale davanti a Rosa Intranova e Giovanni Veneziano. Nel settore velocità premi per Francesco Lombardo, Andrea Campagna e Salvatore Macrì sono i nomi dei primi 3 classificati.

Piloti e navigatori dei Rally Auto Storiche sul podio con il santatersino Natale Mirabile,neo consigliere AC Messina, vincitore tra i piloti e reduce dai successi europei. Giovanni Marino tra i navigatori dove ha preceduto Giovanni Bonafede e Giulia Pernice, mentre per i driver il podio è stato completato da Luigi marino e Gabriele Fiumara.

Nuovamente alla ribalta nella città dello stretto anche l’off road con le sue diverse specialità. Lo hanno confermato anche i tanti Appalusi per Antonio Ricciari, reduce dall’ottavo posto alla Dakar Classic 2025. I Campioni sono Paolo Seminara (driver) Stefano Gallone (co-driver) per la Regolarità; Alessio Cutuli (pilota) e Emidio Giuseppe Bottino (co-pilota) per il Trial 4×4; Silvio Carpino (pilota) e Fabio Carpino (co-pilota) per l’exterme.

Al giornalista Pino Prestia il “Premio Beppe Pirrone per la carriera giornalistica” e due icone di passione e bravura come Pippo e Nuccio Anastasi hanno ricevuto il “Premio alla Carriera Sportiva” intitolato a Giovanni Lanese.

Al suo primo anno da Commissario di Percorso il giovane Marco Lembo ha ricevuto il “Premio Enzo Russo” a ricordo di una figura cardine dell’Ufficio Sportivo AC Messina, mentre Domenico Giacobbe ha ritirato il Premio alla Carriera, per lo straordinario lavoro di Commissario di percorso e di presidenza dell’Associazione Ufficiali di Gara “Peloro 93”. Riconoscimenti per tutti i dirigenti federali presenti, per i preparatori, gli organizzatori e le scuderie della provincia.