 "Lavori a metà e rischi per la sicurezza sulla Sp45": l'attacco di Pagano e Previti

“Lavori a metà e rischi per la sicurezza sulla Sp45”: l’attacco di Pagano e Previti

Redazione

“Lavori a metà e rischi per la sicurezza sulla Sp45”: l’attacco di Pagano e Previti

martedì 11 Agosto 2026 - 19:00

I consiglieri lamentano le condizioni della strada che porta a Massa San Giorgio e Castanea

MESSINA – I consiglieri della VII Circoscrizione Francesco Pagano e Santi Previti hanno attaccato la Città metropolitana di Messina per i lavori “a metà” e i “rischi per la sicurezza lungo la Sp45, l’arteria strategica che collega i villaggi di Massa San Giorgio e Castanea con il centro cittadino”. I due consiglieri hanno inviato una nota al sindaco Basile e al dirigente del Dipartimento Viabilità proprio per segnalare problemi negli interventi di manutenzione avviati di recente.

Pagano e Previti spiegano che la situazione, nonostante i lavori di pulizia avviati, resta critica: “Come emerge chiaramente dalla documentazione fotografica allegata alla nostra istanza, l’intervento eseguito si è rivelato superficiale. Gran parte della vegetazione e delle sterpaglie tagliate non è stata rimossa né smaltita, ma lasciata abbandonata ai margini della carreggiata e nelle pertinenze stradali”.

Una condizione che, secondo i rappresentanti di quartiere, crea seri pericoli per la collettività. Tra questi il rischio idrogeologico ed allagamenti, perché lo sfalcio non rimosso ostruisce il corretto deflusso delle acque piovane nelle cunette. E ancora pericoli incendi e viabilità, a causa dei cumuli di sterpaglie che potrebbero innescare roghi e costituire ostacoli visivi per gli automobilisti. E infine lo spreco di risorse. I consiglieri hanno concluso: “Chiediamo un intervento immediato e risolutivo per la bonifica radicale delle cunette, la rimozione e lo smaltimento dei residui vegetali e la completa messa in sicurezza della S.P. 45 a tutela dei cittadini che la percorrono ogni giorno”.

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