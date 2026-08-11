Il Messina prosegue il ritiro a Cascia tra lavoro aerobico, tattica e pallone

Altra doppia seduta per i ragazzi di mister Torrisi, che si preparano al primo impegno ufficiale di fine mese: la Coppa Italia

CASCIA – Il Messina prosegue il ritiro di Cascia, in vista del doppio impegno di Coppa Italia di fine mese contro la Messana Riviera. Altra doppia seduta per i ragazzi di mister Torrisi.

In mattinata il focus principale è stato su un lavoro intermittente ad alta intensità, svolto a secco con obiettivo aerobico. La squadra è stata suddivisa in più gruppi sulla base dei test effettuati nel pre-ritiro. La seduta si è poi conclusa con un’esercitazione per reparti con il pallone, anch’essa ad alta intensità.

Nel pomeriggio, invece, dopo una fase di attivazione con il pallone e gesti tecnici, lo staff tecnico ha preparato un’esercitazione tattica 10 contro 10 sulla fase di possesso. E infine la canonica partitella finale.