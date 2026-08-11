 Top Spin Messina, triplo impegno serrato per avviare la stagione

Top Spin Messina, triplo impegno serrato per avviare la stagione

Simone Milioti

Top Spin Messina, triplo impegno serrato per avviare la stagione

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martedì 11 Agosto 2026 - 19:30

Alle già due giornate di campionato si aggiunge la disputa della Supercoppa Italiana contro la Bagnolese

MESSINA – Con le prime due giornate di campionato già fissate e ravvicinate il 26 e 27 settembre per la Top Spin Messina si aggiunge anche, venerdì 25 settembre a Bagnolo San Vito (MN), la finale di Supercoppa maschile di tennistavolo tra la Bagnolese, vincitrice dell’ultimo scudetto e la Top Spin Messina, che nel 2025/2026 ha conquistato la Coppa Italia e poi ha ceduto proprio in finale scudetto.

La sfida metterà quindi in palio il primo trofeo stagionale contro una squadra che ricordiamo ha rinunciato alla Serie A1, dopo aver vinto lo scudetto, per ripartire con meno spese dalla A2 e immaginiamo anche l’organico sarà di categoria inferiore. Restano però le tre gare in tre giorni per la squadra del presidente Giorgio Quartuccio che sarà successivamente impegnata nei primi due turni di Serie A1, da svolgersi in un concentramento, con le gare in programma rispettivamente sabato 26 contro il Santa Tecla Nulvi e domenica 27 contro Muravera.

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