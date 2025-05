Lavori alla Santissima, “a S. Margherita l’acqua in arrivo nel tardo pomeriggio”

Aggiornamenti dall'Amam. La perdita è stata individuata ma i lavori continuano. Autobotti in zona

MESSINA – “Disservizi a Santa Margherita. Proseguono i lavori sull’acquedotto Santissima. La perdita individuata è stata riparata ma si rendono necessari ulteriori interventi all’interno della camera di manovra, che saranno completati nelle prossime ore. La distribuzione dell’acqua potrà riprendere regolarmente nel tardo pomeriggio”. A comunicarlo l’Amam.

“Fino al completo ripristino del servizio, il personale di Amam continuerà a garantire la distribuzione tramite autobotte, presente in piazza a Galati Santa Lucia e in via Comunale, nei pressi della chiesa di Santa Margherita”, comunica la partecipata.

Per eventuali segnalazioni: 090 3687711, numero verde: 800 085584.

