Una falla alla Santissima, emergenza acqua a S. Margherita e Galati

L'Amam aggiorna sui disservizi nella zona e sul sostegno ai cittadini. A Messina nord e centro la situazione dovrebbe essere rientrata

MESSINA – “Una falla si è aperta nell’acquedotto Santissima nel pomeriggio di ieri. Individuata dal personale di Amam, sono in corso gli interventi necessari per ripristinare la perdita. I disservizi riguardano le seguenti zone: Santa Margherita, zona alta via Comunale; Galati Sant’Anna e Galati Santa Lucia. Il personale di Amam predispone un punto acqua in piazza a Galati Santa Lucia e adiacente la chiesa a Santa Margherita, zona alta via Comunale, dalle 7 fino a fine lavori”. Questa la nuova comunicazione dopo il guasto alla rete idrica a Santa Margherita.

Nel frattempo, la situazione a Messina centro e Messina nord, dopo gli interventi a Fiumefreddo, dovrebbe essersi “normalizzata”. Ma segnalateci eventuali problemi.

Contatti Amam: 090 3687711, numero Verde: 800 085584.

