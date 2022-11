Lavori Amam finiti in anticipo, l'erogazione idrica riprenderà gradualmente - Tempostretto

L'acqua arriverà prima nelle aree collinari del centro città, poi in zona nord

Sono finiti in anticipo, poco dopo le 6 di stamani, i lavori di sostituzione di 70 metri di condotta a piazza D’Armi, a Gravitelli alto. Tutto è filato per il verso giusto e così gli operai sono riusciti a concludere all’alba, nonostante in alcune ore il meteo non sia stato clemente.

La conferma arriva dal direttore generale dell’Amam, Salvo Puccio, che spiega: “Siamo in fase di collaudo sulla tenuta della condotta, sia sul tratto interessato sia sull’intero collegamento tra Montesanto e Tremonti, anche alla luce della necessità di completare il tutto evitando le problematiche connesse all’arrivo della nuova perturbazione sulla città”

Considerato che i lavori erano iniziati intorno alle 12 di ieri, per la sostituzione della condotta sono servite circa 18 ore, meno delle 24 ipotizzate nello scenario ideale.

Erogazione in ripresa graduale dalle 16 di oggi

A questo punto è stata aperta la condotta per il passaggio dal serbatoio Montesanto al Tremonti per la fase di collaudo. Alla fine, alla verifica della condizioni di sicurezza, si procederà all’avvio dell’erogazione che si stima dovrebbe avvenire intorno alle ore 16 mentre l’erogazione regolare si avrà tra le 22 e le 23 in tutta la città.

L’acqua arriverà prima nelle aree collinari del centro città, poi in zona nord. Già da oggi pomeriggio in alcune zone e da domenica mattina nelle restanti, tornerà l’erogazione idrica, anche se parziale. Da lunedì il completo ritorno alla normalità.

