Lavori Amam in centro, Gioveni: “Sospendeteli durante le feste, danni ai commercianti”

La proposta del capogruppo di Fratelli d'Italia. "L'amministrazione deve tendere una mano a chi opera nel commercio in questo periodo a Messina"

MESSINA – “Distrazione o cosa? Insensibilità o cosa? Accanimento o cosa? Come si può pensare di eseguire dei lavori adesso in pieno centro e per 1 mese esatto (quello delle festività), eliminando decine di parcheggi nelle arterie a ridosso del viale San Martino e inibendo qualche marciapiede?”. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, “allertato da alcuni increduli e indignati commercianti del centro, stigmatizza pesantemente la decisione di Amam e amministrazione di voler eseguire i lavori per il rifacimento della rete idrica cittadina in pieno centro proprio nel periodo più importante dell’anno, penalizzando di fatto tutte le attività commerciali delle vie limitrofe a piazza Cairoli e all’isola pedonale”. E chiede, pertanto, “una immediata sospensione di queste lavorazioni con conseguente rinvio a gennaio e quindi revoca delle ordinanze perché, alle certamente importanti esigenze di rifacimento della rete idrica cittadina, occorre contemplare altri tipi di esigenze. Ossia quelle legittime della categoria dei commercianti a cui, specie in questo periodo, l’amministrazione non può non tendere una mano”.

I lavori sulla rete idrica e la proposta di un’altra programmazione

Afferma il consigliere: “Prima con l’ordinanza n. 1675 del 20 novembre, e poi con l’ordinanza n. 1726 del 28 novembre, sono stati collocati i cartelli di divieto di sosta nelle vie Dogali, Lombardo Pellegrino, Risorgimento, Centonze e in parte di via Dei Mille, per consentire appunto i lavori per conto di Amam rispettivamente nei periodi 24 novembre/24 dicembre e 1 dicembre/7 gennaio, alcune dei quali iniziati appunto da una settimana e altri che iniziano oggi. Non si può non definire assurda e incomprensibile questa decisione – commenta il consigliere – in un’area commerciale in cui gli esercenti aspettavano proprio questo periodo per risollevare il loro fatturato. Ora, al netto dell’importanza di eseguire questi lavori per ridurre le perdite idriche – conclude l’esponente di FdI – possibile che non ci si renda conto di come questa programmazione sia assolutamente inopportuna e deleteria in questo periodo?”.

Tuttavia, va rilevato che, dato che i lavori sono necessari, si possono trovare anche altre forme di sostegno ai commercianti.