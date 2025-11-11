Messina. Lavori per le perdite idriche, cambia la viabilità nelle vie del centro

Ecco le zone interessate fino al 10 dicembre per gli interventi d'efficientamento

MESSINA – La comunicazione è da parte dell’amministrazione comunale. Nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Ghibellina, Saffi, Centonze e Geraci. Nell’ambito degli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, ci sono diverse limitazioni nella viabilità. La stagione dei cantieri, su questo versante, è stata aperta nel 2024.

I provvedimenti sino al 10 dicembre

In particolare, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Ghibellina, Saffi, Centonze e Geraci. Pertanto, da oggi, martedì 11 novembre, sino al 10/12/2025, sono istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada, procedendo per singolo tratto di via in cui si prevede di intervenire: a) lato est di via Ghibellina, nel tratto compreso tra le vie Saffi e Geraci; b) lato sud di via Saffi, nel tratto compreso tra le vie Ghibellina e Centonze; c) lato ovest di via Centonze, nel tratto compreso tra le vie Saffi e Geraci; d) lato nord di via Geraci, nel tratto compreso tra le vie Ghibellina e Centonze; e) entrambi i lati di via Geraci, per un tratto di 20 metri, compreso tra le vie Ghibellina e Centonze.

Istituiti inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti di strada sopra elencati; e il divieto di transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede adiacenti i tratti di strada sopra elencati, deviando il transito pedonale sul marciapiede del lato opposto o su idonei percorsi protetti e delimitati all’interno degli stessi tratti di marciapiedi, con la collocazione di idonea segnaletica stradale di indicazione e con l’ausilio di movieri.