Capo d'Orlando, il torrente Bruca verso la messa in sicurezza

In fase di conclusione le operazioni per la messa in sicurezza del torrente Bruca, a Capo d’Orlando. Gli argini avevano destato parecchia preoccupazione, provocando due esondazioni nel corso dell’estate con tutti i disagi e le criticità del caso.

I lavori erano stati affidati alla ditta Pintagro Galarizzo Salvatore, di Capo d’Orlando, e hanno riguardato la ricostruzione di circa 9 metri degli argini oltre l’incamiciamento di ulteriori 20 metri. Lo scorso giugno il sopralluogo dei funzionari del Genio Civile e della Protezione Civile, che avevano evidenziato la necessità di interventi urgenti rilevando al tempo stesso la mancanza di risorse per effettuare lavori immediati.

“Non potevamo attendere tempi lunghi per i finanziamenti –commenta il Sindaco Franco Ingrillì– la tutela delle abitazioni e delle famiglie ha la priorità e per questo siamo intervenuti con fondi comunali. Desidero ringraziare i proprietari dei terreni per la collaborazione, oltre che i tecnici comunali, il dirigente dei lavori pubblici Mario Sidoti Migliore e il responsabile della Protezione Civile Alfredo Gugliotta, per aver seguito l’iter procedurale e aver dato risposte celeri a tutta la zona di Bruca”.

Salvatore Di Trapani