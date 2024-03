“Lavori fermi per la villetta Sanò?”. Minutoli: “No, terminano il 12 maggio”

Un lettore ci scrive e l'assessore comunale aggiorna sulla situazione

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La piazzetta di fronte alle scuole, a Torre Faro, si presenta così come vedete nella foto, a distanza di più di 4 mesi. Gli operai della ditta non si vedono per tanti giorni consecutivi. Qualcuno non ha il compito di vigilare sui tempi del loro operato? I bambini hanno diritto all’unico spazio ludico. Aiutatemi ad accendere i riflettori su questa vicenda”.

Ad aggiornarci è l’assessore comunale Massimiliano Minutoli. La villetta in questione è sottoposta a lavori di riqualificazione in base ai fondi della democrazia partecipata 2022, per l’importo a base d’asta di 87mila euro, e sono stati aggiudicati alla ditta Proedil srl. E, dopo la ristrutturazione, verrà intitolata all’ex consigliere circoscrizionale Giuseppe Sanò, scomparso poco più di tre anni fa durante un’immersione subacquea.

Sottolinea Minutoli: “La pubblica amministrazione lavora con contratti pubblici che hanno una scadenza. In questo caso, la fine dei lavori è prevista per il 12 maggio. Se la ditta si ferma, in attesa di ricevere del materiale, per poter lavorare, ciò non significa che si è bloccato l’iter. Non appena arrivano i ciglioni, l’attività riprenderà. Non ci sono ritardi sulla tabella di marcia in base alla scadenza contrattuale”.

