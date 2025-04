Lavori finiti, l’acqua è in distribuzione a Messina nord. Ritardi in centro

Aggiornamenti Amam sulle zone in sofferenza. Il titolare di un bar: "Le autobotti devono partire anche nelle prime ore del mattino"

MESSINA – “I lavori sono terminati come da programma e la distribuzione è stata riavviata con qualche ora di ritardo nelle zone del centro. A nord già in distribuzione”. A comunicarlo il presidente dell’Amam Paolo Alibrandi. Conclusa la riparazione del guasto alla condotta Fiumefreddo, si prevedono ancora disagi idrici a Messina nella giornata di oggi e la ripresa sarà graduale. Maggiormente interessate sono l’area centrale di Messina, “in particolare zona piazza Cairoli e Teatro Vittorio Emanuele”, e la zona Nord, villaggi collinari compresi. Amam ha anche aggiunto che “per far fronte alle criticità, sarà rafforzato il servizio di autobotti a supporto delle zone più colpite”.

Nel comunicato di lunedì l’azienda aveva parlato di “guasto significativo”. Per eventuali segnalazioni, 090 3687711, numero verde: 800 085584. A proposito di disagi, stamattina abbiamo ricevuto il messaggio di un titolare di un bar in via Tommaso Cannizzaro: “Sono un commerciante di Messina. Apriamo alle 5 di mattina. Siamo senz’acqua e il servizio dell’Amam è attivo dalle 8:30 del mattino per fare la richiesta. E quindi poi bisognerà attendere l’autobotte per l’erogazione nei serbatoi. Mi sento inutile in una città che non sistema definitivamente la rete idrica al collasso da tantissimi anni. Mi sento inutile come padre di famiglia che prova a portare a casa il pane ai suoi figli ma non ci riesce perché sommerso da tasse e privo di incassi. Ok il guasto ma dovrebbe esserci un servizio di supporto h24. E le autobotti dovrebbero partire anche nelle prime ore del mattino quando c’è un’emergenza. Quindi prima di scrivere che il servizio autobotti è stato raddoppiato, bisogna scrivere che molta gente sarà senza acqua nelle proprie attività fino alle 9. Chi è titolare di un panificio o di un bar non puà attendere. Il servizio delle autobotti deve essere attivo pure nelle prime ore del mattino”.

In effetti, poi il cittadino ci ha comunicato che l’acqua è arrivata intorno alle 8.30 ma “in vista dell’estate bisogna correre ai ripari”, tiene a sottolineare.

