Lavori in via Garipoli, ecco il piano per non “chiudere” Taormina

I veicoli leggeri potranno transitare da un bypass. Divieto di sosta sulla Ss114 tra lo svincolo dell'A18 e la stazione ferroviaria

TAORMINA – “Chiudiamo via Garipoli, l’accesso principale a Taormina, ma non chiudiamo Taormina!”. Il sindaco Cateno De Luca continua a ripeterlo da quando è stata ufficializzata la necessità di chiudere per ragioni di sicurezza l’unica via d’accesso alla città sul versante nord. L’ordinanza che sancirà lo stop al transito veicolare e pedonale nel tratto di via Garipoli e via Zaccani avrà effetto dalle 00:01 di sabato 29 marzo. Poi, sarà corsa contro il tempo per cercare di completare i lavori di messa in sicurezza del costone sovrastante anche in meno dei 110 giorni previsti dal cronoprogramma annunciato ieri in Prefettura.

Ieri pomeriggio il sindaco De Luca ha incontrato i cittadini e le forze politiche e imprenditoriali al Palazzo dei Congressi, con l’obiettivo di illustrare il piano di emergenza. Sabato 5 aprile alle ore 13:00 si farà il bis, sempre al Palacongressi, per verificare se gli accorgimenti individuati siano stati all’altezza della situazione. Una settimana di test per comprendere se il piano reggerà l’urto dei disagi a cui si andrà incontro con la chiusura di una delle vie più importanti di Taormina, quella che mette in comunicazione la città con lo svincolo dell’A18 e la Statale 114.

Le modifiche alla viabilità

Intanto, Asm Taormina ha reso noto il piano di modifiche alla viabilità. I veicoli leggeri (con una lunghezza massima di 5,50 metri) per arrivare a Taormina e Castelmola potranno transitare attraverso il bypass S. Antonio in senso unico alternato (e non in un’unica direzione come si era ipotizzato inizialmente). Per raggiungere Taormina e Castelmola rimangono transitabili, sempre per le autovetture leggere, le arterie di via Pirandello e di Via Crocefisso. Quest’ultima collega l’ospedale San Vincenzo a Taormina centro e Castelmola.

Durante il periodo di vanità dell’ordinanza, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della SS114 nel tratto compreso tra lo svincolo autostradale di Taormina e la stazione ferroviario di Taormina-Giardini Naxos. Istituito il divieto di sosta anche nell’area antistante al parcheggio privato sito nella stessa stazione ferroviaria.

I parcheggi

Asm ha inoltre disposto il parcheggio gratuito per i residenti di Taormina muniti di pass nel parcheggio di Porta Pasquale e la sosta gratuita per tutti nel parcheggio scoperto di Mazzarò. Annunciate inoltre tariffe promozionali nel periodo dei lavori di via Garipoli per la sosta dei bus nei parcheggi Lumbi e Porta Catania, con contestuale abolizione del ticket comunale.

