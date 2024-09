Lavori parcheggio Europa ovest, fino al 21 settembre divieto di sosta davanti al Piemonte

Dalla rotatoria Zaera all’ospedale Piemonte il nuovo parcheggio Europa Ovest è quasi pronto. Sono state realizzate le opere stradali, il sistema di raccolta delle acque piovane, l’impianto di automazione e la pavimentazione di alcune piazzole, mentre il parcheggio è stato parzialmente delimitato con archetti in acciaio.

Più indietro, invece, il tratto tra l’ospedale Piemonte e il viale Italia, oggetto di variante per la realizzazione dei varchi all’altezza del pronto soccorso.

Così i lavori, iniziati il 6 novembre 2023, a distanza di dieci mesi non sono ancora conclusi.

Ora si devono realizzare i plinti di fondazione per i nuovi pali di illuminazione pubblica del viale Europa. Per farlo, dal 2 al 21 settembre 2024, è stato istituito il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato sud della carreggiata sud del viale Europa, nel tratto compreso tra i numeri civici 151 e 173 (e cioè 300 metri all’altezza dell’ospedale Piemonte), per singoli tratti di intervento giornaliero, provvedendo alla immediata rimozione della relativa stradale di divieto di sosta, nei singoli tratti in cui si completano gli interventi.