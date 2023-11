Viale Europa Ovest, iniziano i lavori per il terzo parcheggio. Sarà pronto nel 2024 VIDEO - Tempostretto

Il cantiere va dalla rotonda all'ospedale Piemonte

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Per gli abitanti del viale Europa arriva un altro Natale addobbato con le rete arancioni. E’ stato allestito, infatti, il cantiere per la realizzazione del terzo parcheggio di interscambio lungo il viale. Quest’ultimo si svilupperà dalla rotatoria Boris Giuliano a poco dopo l’Ospedale Piemonte.

L’ultimo parcheggio entrato in funzione sul viale Europa era quello denominato “Est” (vedi qui l’inaugurazione), aperto al pubblico nel mese di agosto e ancora gratuito fino a fine 2023. Si tratta del parcheggio più a valle del viale, nella zona compresa tra viale San Martino e via La Farina. Mentre il primo dei tre parcheggi, quello denominato “Centro”, era stato aperto ad aprile dello scorso anno, anche questo è ancora gratuito. Per quello “Ovest” i lavori sono appena partiti e vedrà la luce all’inizio del prossimo anno.