Da oggi l’esenzione del pedaggio ai caselli di Milazzo e Barcellona P.G.

A partire da oggi, sino alla conclusione dei lavori sul Ponte Mela, sarà attiva l’esenzione del pedaggio sulla Milazzo – Barcellona

MILAZZO – Al via a partire da oggi l’esenzione del pedaggio sulla tratta autostradale Milazzo – Barcellona Pozzo di Gotto. Della questione se ne era discusso nei giorni scorsi, quando era stata avanzata la richiesta da parte dei sindaci delle due città e dalla deputazione locale.

Il Consorzio Autostrade Siciliane (Cas) sui canali social ha spiegato che “verrà temporaneamente sospeso il pagamento del pedaggio per i veicoli in transito fra gli svincoli di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, e viceversa” aggiungendo che “l’esenzione avrà vigore per il tempo strettamente necessario al completamento di una bretella alternativa sul torrente”.

Come funziona

L’esenzione è valida per tutti. Gli utenti dovranno ritirare il biglietto in ingresso e consegnarlo all’esattore, che consentirà il passaggio gratuito, oppure inserirlo alla cassa automatica e si alzerà la sbarra senza pagamento. Chi ha il Telepass potrà passare normalmente e non gli sarà addebitato alcun costo.

