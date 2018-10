Furci. Lavori urgenti alla condotta, erogazione idrica sospesa dalle 8,30

FURCI SICULO. Domattina (giovedì) a partire dalle 8,30 sarà sospesa l’erogazione idrica nel centro abitato di Furci Siculo. Lo ha annunciato il sindaco, Matteo Francilia, con un avviso alla cittadinanza spiegando che l’interruzione si rende necessaria per consentire l’esecuzione di lavori straordinari alla condotta principale in seguito ad un guasto. Il primo cittadino si è "scusato con i concittadini per il disagio"