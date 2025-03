Lavori sulla A18, conclusa in anticipo la messa in sicurezza del costone

Le prossime due domeniche un altro stop ma non durante il giorno

Ha riaperto con un’ora di anticipo l’autostrada A18 Messina – Catania in entrambe le direzioni di marcia tra la barriera di Messina Tremestieri e lo svincolo di Roccalumera.

Era chiusa dalle 6 di stamattina per procedere con i lavori di somma urgenza mirati a rimuovere i materiali a rischio crollo posti ai margini della tratta autostradale.

Ci sarà quasi sicuramente (conferma definitiva nel giro di 24 ore) solo una chiusura notturna, e non diurna come precedentemente previsto, nelle prossime due domeniche, dalle 21 di domenica alle 5 di lunedì, i 23 e il 30 marzo.

Stamattina invevitabili code e traffico sulla statale 114.

Nuove chiusure domeniche 23 e 30 marzo

Lo stop al transito dei mezzi interessa il tratto autostradale tra Roccalumera e Tremestieri, nei due sensi di marcia, per consentire le lavorazioni che a breve riguarderanno le gallerie “Piano Cutiri” nell’ambito dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina – Catania per la realizzanda Galleria Scaletta. Si tratta di interventi legati alla sicurezza, che consisteranno nella verifica degli intonaci delle volte e nel successivo posizionamento di sensori per la rilevazione storica dei dati relativi alle sollecitazioni strutturali che potrebbero coinvolgere le gallerie autostradali durante i lavori di scavo della nuova galleria ferroviaria.

Il tutto dovrebbe avvenire nella fascia oraria compresa fra le 21 e le 5 del mattino successivo, considerato il minor transito di mezzi pesanti.