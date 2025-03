A18 chiusa da Messina Tremestieri a Roccalumera, si temono disagi sulla Ss114

Domenica, dalle 6 alle 18, lo stop alla circolazione autostradale in entrambe le direzioni di marcia

Così come stabilito dal Comitato Operativo per la Viabilità riunitosi in Prefettura, domenica 16 marzo, dalle ore 6 alle ore 18, l’autostrada A18 Messina – Catania resterà chiusa in entrambe le direzioni di marcia tra la barriera di Messina Tremestieri e lo svincolo di Roccalumera. Revocata, conseguentemente, la prevista chiusura in orario notturno della stessa tratta. Le lavorazioni in atto che sta eseguendo il “Consorzio ME – CT Lotto Nord” alla galleria “Piano Cutiri” saranno dunque effettuate in concomitanza con i lavori somma urgenza mirati a rimuovere i materiali a rischio crollo posti ai margini della tratta autostradale al Km. 11+000 direzione Catania. Lavori, in questo caso, a carico del Cas.

Durante la chiusura tutto il traffico verrà dirottato sulla Ss114. Sono prevedibili, quindi, disagi e rallentamenti alla circolazione. Proprio in queste ore i sindaci dei comuni interessati stanno predisponendo apposite ordinanze mirate a limitare l’impatto del previsto aumento di traffico. Gli interventi sulla A18 proseguiranno poi anche domenica 23 marzo, quando è prevista una nuova chiusura di 12 ore da Messina Tremestieri a Roccalumera.